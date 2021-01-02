Steppen’in fikri büyüdü, tohumlu kalem 31 ülkede ağaç oldu

HANDAN SEMA CEYLAN

Ödüllü tasarımı ekilebilir karaçam tohumlu kalemleri ile tanıtım ürünleri pazarında fark yaratan Steppen, çevreci hediyelik sektörüne öncülük etti. Bundan tam 28 yıl önce tanıtım amaçlı ürünler üretmeye başlayan Steppen’i takip eden firmalar sayesinde şu anda sektörde hediye edilen kalemlerin yüzde 30’u çevre dostu. 31 ülkeye ihracat yapan firma tohumlu kalemleriyle özellikle Avrupa pazarında fark yarattı.

Steppen Genel Müdürü Tuna Yetkin, “Hediye bir kaleme eklediğimiz tohum 40 metrelik bir karaçama dönüşüyor, bunu hayal etmek bile güzel. Şu anda diğer kurumsal hediye üreten firmalar da çevreci ürünlere yöneldi. Her üç hediyelik kalemden biri çevre dostu. Bu dönüşüme öncülük ettiğimiz için çok mutluyuz” diyor.

Bio-plastikten ve geri dönüştürülmüş kağıttan ürünler geliştirdiklerini kaydediyor Yetkin ve şunları söylüyor: “Türkiye’de ilk kağıttan kurşun kalemi biz ürettik. Bunun yüzde 50’si geri dönüştürülebiliyor. İnci Mutlu, Gamze Akay ve Ümit Altun gibi tasarımcılarla birlikte faydalı ürünler ve tasarımlar geliştirdik. Bio kalemler, bio kağıt kalemler, tohumlu kalemler, metal aksamlı bio kalemler, kişiselleştirilmiş bio kalemler gibi pek çok ürünümüz var. Kullanılan bütün hammaddeler, refiller, mürekkepler, baskı boyaları sertifikalı. İnsan sağlığına zararlı hiç bir şeyi kullanmamaya çalışıyoruz. Ancak sektörümüzde hep fiyat yarışı var. Bilinci yüksek Avrupa’da da böyle. Gezegeni hor kullanmak rutinin bir parçasıyken, geleceği garanti altına alan çevreci anlayışın gerçeklikten uzak ve naif bulunması büyük bir ironi. Bu anlayışı kırmak için çalışıyoruz.”



Kullanılmış gazete kağıtları ekonomiye dönecek

COVID-19 pandemisinin sektörün en yüksek sezonu olan yeni yılı da olumsuz etkilediğini kaydediyor Yetkin. şirketlerin yeni yıl bütçelerini kıstığını, en çok hediyelik kalemin kullanıldığı doktor ziyaretlerinin artık yapılamadığını ve evden çalışmanın arttığını belirtiyor. Yetkin, “Bu nedenle hediyelik kalem sektöründe büyük bir daralma yaşandı. Salgının en çok etkilediği sektörlerden biri olduk. Hedef pazarlarımızda da durum farksız. 31 ülkeye ihracatımız vardı. Şu anda aktif olarak İtalya, İspanya ve Almanya’ya çalışıyoruz. İçimizde hala inovasyon ışığı yanıyor. Kullanılmış gazete kağıdından tasarımlarımız olacak” şeklinde konuşuyor.

Pandemi ruhuna uygun antimikrobial kalem

Steppen’e pandemi de ilham vermiş durumda, üretim pandemi nedeniyle kontrollü yapılmak zorunda kalsa ve firmanın üretimi azalsa da yeni yılın fark yaratan ürününü yine de piyasaya sürdüler. Firmanın yeni hediyelik ürünleri; antimikrobiyal kalemler... Laboratuvar testleri ile antimikrobialliği tescillenmiş Steritouch isimli kalemler dokunmaktan korkularak yaşanan bugünlerde tercih sebebi oluyor.