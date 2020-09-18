Stevie İş Ödülleri’nde “Altın Ödül” Eker’in

18 Eylül 2020

BURSA (DÜNYA) - Yaptığı sosyal sorumluluk çalışmaları ile toplumsal fayda yaratmaya odaklanan Eker, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında gösterilen Stevie İş Ödülleri’nde büyük ödülün sahibi oldu. Eker’in, otizmli bireylere iş ve gelecek imkânı yaratan “Otizmli Bireyler Eker’le İş Gücünde” projesi “Avrupa’nın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” seçilerek Altın Ödül kazandı. Eker, 17. Uluslararası Stevie İş Ödülleri’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde Türkiye’den Altın Ödül derecesi alan tek marka oldu. Uluslararası Stevie İş Ödülleri’ne bu yıl 63 farklı ülkeden 3 bin 800 farklı aday katıldı. 17. Uluslararası Stevie İş Ödülleri’nin ödül töreni, pandemi nedeniyle 1 Aralık 2020 tarihinde online olarak düzenlenecek.

Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, “ ‘Otizmli Bireyler Eker’le İş Gücünde’ projemizle şimdiye kadar pek çok saygın ödüle layık görülmüştük. Stevie İş Ödülleri, yaptığımız bu değerli projenin uluslararası arenada ses getirmesini sağladı. Projemizi, otizmli bireylerin topluma kazandırılması ve ailelerin geleceğe yönelik kaygılarının giderilmesine ön ayak olmak adına Tohum Otizm Vakfı'nın destekleriyle hayata geçirdik. Toplamsal bir değer yaratmaya çalıştığımız bu projeyle otizmli bireyler, kendi başlarına hayatlarını devam ettirebilme, düzenli gelir elde etme ve sosyal hayata karışabilme imkânına sahip oluyor. Otizmli bireylerin, gerekli şartlar sağlandığında ortaya çıkan müthiş odaklanma yetenekleri sayesinde neler başarabileceğine her gün tanıklık ediyoruz. Şu anda 8 otizmli bireyi Bursa’daki fabrikamızda iş koçlarının desteği ile istihdam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, istihdam ettiğimiz kişi sayısını 12'ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.