Stingray, IAAPA Attractions Expo'da 'En İyi Ürün' ödülüne layık görüldü

Eğlence deneyimini yeniden tanımlamaya yönelik ürünleriyle dikkat çeken ve 40 yıldır faaliyet gösteren Polin Waterparks, IAAPA Attractions Expo 2024’te tasarımı Stingray ile 'En İyi Ürün' ödülünü aldı.

Şirketin yenilikçi tasarımlarına verilen ödüller arasında, 2016 yılında Space Race, 2017’de Splash Cabin ve Splash VR, 2019’da Time Rider, 2022’de Cosmos, 2023’te Triango, Dragon Racer ve Double Rift yer alıyor. Stingray'i ödüle götüren en temel özellikleri arasında tasarımı ve teknolojik özellikleri yer alıyor.

Fransa’nın Nantes şehrindeki O’Gliss Park’ta da bulunan Stingray su kaydırağının ardından ürün, 2025 yılında Dubai ve Çin’de açılacak projelerde yer alacak olmasıyla, başarısını küresel alanda da ortaya koymaya devam ediyor.