STK’lar için kripto paralarla bağış toplama dönemi başlıyor 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oyun sektöründen gayrimenkul satışlarına kadar pek çok alanda yaygınlaşan kripto paralar, yerli kripto para platformu Coinoxs’un geliştirdiği sistem ile sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmak için de kullanılabilecek. Dayandığı şeffaflık ilkesiyle STK’lar için yeni bir dönem başlatacağı belirtilen Coinoxs Charity adlı projenin detaylarını, Coinoxs kurucularından Can Azizoğlu anlattı.

Dijitalleşme ve Dijital olarak aracısız bağış toplama STK’ların En Zayıf Noktası

Coinoxs Charity projesinin çıkış noktasını paylaşan Can Azizoğlu, “Dijital bağış toplama STK’ların en zayıf olduklarını aktardıkları becerilerin başında geliyor. Güncel araştırmalar bu oranın yüzde 45 olduğunu gösteriyor. Söz konusu zayıflığın pandemi sürecinde daha fazla hissedildiği görülüyor. CAF America tarafından yapılan ve Mart 2020 ile Aralık 2020 arasında 152 ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından toplanan yanıtları içeren bir araştırmaya göre, kar amacı gütmeyen kuruluşların yüzde 97’si, koronavirüs salgını sonrasında yenilenme ve dijitalleşme ihtiyacı duyduğunu söylüyor. yüzde 75,6’lık geniş bir kesim ise dijital teknolojiyle para toplamanın yeni yollarını bulma konusunda destek aradığını ifade ediyor. Coinoxs olarak bizler de pandemi öncesi dönemde öngördüğümüz bu ihtiyaca yanıt vermek ve hem bireysel hem de toplumsal faydayı desteklemek adına bir adım attık.” dedi.

"STK’ların charity.coinoxs.com’ da profil oluşturmak için bizimle iletişime geçmesi yeterli"

Can Azizoğlu, ticari kazanç elde etmeden, doğrudan ilgili kuruluşun hesabına ister bireysel ister kurumsal bağış yapma imkanı veren Coinoxs Charity sisteminin işleyişine dair ayrıntıları ise şöyle aktardı: “STK'lar direkt olarak Charity web sitesi üzerinden sisteme entegre oluyor; onlara yönetebilecekleri bir admin hesabı tanımlanıyor. Bu sayede gelen bağışları nereye harcadıkları gibi detayları, kendi sayfalarında yer verebilecekleri bir dashboard üzerinden doldurabiliyorlar. Her kuruluşun kendi adına bir kripto para hesabı bulunuyor, bağışlar da direkt kurumun hesabına aktarılıyor. Bağış yapmak isteyen kişilerin ise kripto para cüzdanı olması yeterli. İlgili STK'nın Charity sayfasındaki adresi, yani karekodu kopyalayarak hesabına transfer yapılabiliyor. Transfer sonrası bağışçı, dilerse Charity ekranından isim bilgilerini de paylaşabiliyor. Sistemin temelini oluşturan şeffaflık ilkesi, yapılan transferlerin detaylarının ve bağış miktarlarının herkes tarafından görülebilmesine imkan veriyor.”

"Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz”

Tamamen yerli yatırımlarla kurulmuş bir platform olarak ilkleri gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Can Azizoğlu, “Coinoxs Charity projemizin yanı sıra, tüm sunucuları Türkiye’de olan ve geliştirilebilir API’lar (uygulama programlama arayüzü) sayesinde kurumlara altyapı desteği sağlayan ilk platform Coinoxs Explorer ve ilk yerli soğuk (dijital) mobil cüzdan VaultX ile sektöre pek çok yenilik getirdik. Coinoxs Explorer ile kullanıcılara blockchain zincirindeki tüm işlemlerin ayrıntısına canlı ulaşıp, istatistikleri takip ederek sektörü analiz edebilme olanağı sunuyoruz. Hem iOS hem de Android'de yer alan mobil uygulama VaultX ile de kullanıcılara kripto para birikimlerini güvenle saklayabilme, dönüştürme ve aktarım yapabilme kolaylığı sağlıyoruz. Ülkemizin uluslararası arenadaki imajını güçlendirmek için çalışmaya Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

"Birebir danışmanlıkla kripto para faaliyetleri için yol gösteriyor"

“Amacımız, sorunları daha hızlı çözmek ve Türkiye’de yapılan kripto para faaliyetini sağlam temellere dayandırmak” diyen Can Azizoğlu, bu kapsamda verdikleri hizmetlere de değinerek sözlerini şöyle noktaladı: “Büyük blockchain ağlarındaki işlem iptalleri konusunda açık rehberlik sunuyor, OMNI USDT'nin Yanlış desteklenmeyen bir BTC cüzdanına alınması gibi durumlarda, Gizlilik yükümlülükleri kapsamında destek oluyor ve sorunlarını çözüyoruz, blokzincir altyapısı ve akıllı sözleşme gibi konularda yol gösteriyoruz. Çeşitli cüzdan türleri ve her biriyle ilişkili güvenlik riskleri hakkında ayrıntılı bir kılavuz sunuyor, ister web cüzdanı, mobil / masaüstü, donanım cüzdanı ister soğuk cüzdan olsun, kullanıcıların paralarını güvenli bir şekilde yönetmeleri için gerekli tüm bilgileri sağlıyoruz. Üstelik tüm desteği kullanıcılarımıza bire bir danışmanlık hizmeti kapsamında sunuyoruz. Dileyen kullanıcılarla İstanbul Nişantaşı’ndaki ofisimizde, birebir görüşebiliyoruz.”

B2Press’in katkılarıyla...