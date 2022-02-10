STM, Preveze'nin kritik aşamasını tamamladı

ANKARA (DÜNYA) - Savunma Teknolojileri ve Mühendislik (STM), Preveze sınıfı denizaltıların modernizasyonu programı kapsamında kritik tasarım aşamasının tamamlandığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan 4 adet Preveze sınıfı denizaltının Yarı Ömür Modernizasyonu (PREVEZE-YÖM) projesinde, Atalet Seyir, CTD Prob, Soğutulmuş Su ve Statik İnverter sistemlerinin deniz kabul tecrübelerinin tamamlanması ve SSB’nin onaylamasıyla kritik tasarım aşamasının başarı ile tamamlandığı duyuruldu. Açıklamada, PREVEZE-YÖM ile eş zamanlı olarak yürütülen ve STM’nin platform entegrasyonu sorumlusu olduğu MÜREN Savaş Yönetim Sistemi Projesinde de, ilk gemi için platform entegrasyonu tamamlandığı kaydedildi.

PREVEZE-YÖM projesinde, STM-ASELSAN-HAVELSAN ve ASFAT İş Ortaklığının görev aldığı hatırlatılan açıklamada, STM’nin tedarik edilen tüm ürünlerin platform entegrasyon faaliyetlerini üstlendiği vurgulandı.

STM daha önce 2 adet AY sınıfı denizaltının modernizasyonunu tamamlamış ve 2015’te teslim etmişti. STM, Türkiye’nin Milli Denizaltı Projesinde olan “Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli (Reis Sınıfı) Yeni Tip Denizaltı Projesi” kapsamında da kritik görevler yürütüyor. STM bu kapsamda, dünyada sayılı ülkelerin üretimini yapabildiği, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım Section 50’yi, 2021 yılında ilk kez Türkiye’de üretimini sağladığını duyurmuştu.

STM, Pakistan’da da Fransız yapımı Agosta 90B Khalid sınıfı denizaltının modernizasyon projesinde ana yüklenici olarak görev yapıyor.