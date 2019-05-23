Storevision teknolojisiyle kayıpları yüzde 50 azaltıyor

23 Mayıs 2019

Selenay YAĞCI

Storevision, şirket içi geliştirilen yazılımlar, kasalara yerleştirilen kameralar ve eğitimli müfettişlerin bir bileşimi ile büyük perakende zincirlerine ürün kaybını azaltmalarında yardımcı oluyor.

Hatalı şirket içi prosedürlerin yanı sıra müşteri ve tedarikçilerden kaynaklanan ürün kayıpları her yıl şirketlerin kârlarında yüzde 4’e varan oranlarda düşüşe neden olduğunu gören şirket, özellikle perakede sektörüne kayıpları yüzde 50 azaltan bir yazılımı çözümü sunuyor. Storevision 2013’te girdiği Türkiye’de toplam ciro olarak bu yıl yaklaşık yüzde 150 büyüdü, 2019'da da aynı oranda büyüme hedefliyor.

Türkiye’de “hizmet olarak denetim” misyonuyla, mağaza kontrolü ve kasa kontrolüne yönelik 2 patentli yazılımı ile hizmet verdiklerini kaydeden Storevision Türkiye CEO’su Marcus Strömbäck, yazılımlarını sürekli olarak güncelleyip geliştirdiklerini söyledi. Dünya çapında perakende mağazalarında çeşitli nedenlerle meydana gelen ürün kayıpları cironun yaklaşık yüzde 2 ile yüzde 4’üne denk geldiğini vurgulayan Strömbäck, şunları ekledi: “Bu miktar birçok işletmede şirketin kârı ile aynı orana tekabül ediyor. Her yıl milyon dolarlara varan fireler, işletmelere olduğu kadar ekonomiye de zarar veriyor. Fire yönetiminde 2012 yılından bu yana müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik teknolojik ve yaratıcı çözümler sunuyoruz.”

İşletmelerde meydana gelen firelerin yüzde 50 ila yüzde 70’inin hatalı prosedürler gibi şirket içi nedenlere bağlandığını, ancak müşteri ve tedarikçi gibi şirket dışındaki unsurların da ürün kayıplarına neden olabildiğini belirten Strömbäck, “Fire çözümleri kayıpları azaltarak, kârlılığı artıran bir sistem. Bu noktada doğru yöntemlerin uygulanması için öncelikle kayıpların nereden kaynaklandığının belirlenmesi gerekiyor. Böylelikle, kayıp maliyetlerinde ciddi düşüşler sağlanabiliyor. Storevision olarak geliştirdiğimiz yazılımlar ve denetim ekibimizle fireyi yüzde 50’ye varan oranda azaltırken, şirketlerin kaybettikleri yüzde 4’lük kârı geri kazandırıyoruz” diye konuştu.

Gelecek beş yılda, otomatize parça tanısı çözümlerine ve daha çeşitli yapay zeka ile sistemi donatacaklarını ifade eden Strömbäck, “Bu zaman zarfında Storevision Group olarak, kendi ana pazarlarında müşterilerimize çok daha güçlü şirket olarak hizmet verirken, bu pazarların etrafındaki bölgelere de ulaşmayı hedefliyoruz”dedi.

İstanbul’a denetim merkezi kuracak

Türkiye’nin güvenlik ve dolandırıcılık gibi konularda yüksek bilinç düzeyine ve büyük bir perakende kültürüne sahip olduğunu dile getiren Storevision Türkiye CEO’su Marcus Strömbäck, şunları anlattı: “Bu sebep ve hacimden ötürü, Türkiye, Storevision için en ilginç pazarlardan biri. Son iki yıl bize Türkiye’nin şirketimiz için gerçek bir çekirdek pazar (core market) olduğunu gösterdi. Buna göre ticari gelişmemiz ve açılım planlarımızı geliştirdik ve bu yolda ilerlemekteyiz. Mevcut müşterilerimiz ile büyüyoruz ve yeni müşterilerimiz ile işbirliği içindeyiz. Yatırımlarımız sadece yeni elemanların istihdamı ile kısıtlı değil; aynı zamanda ürünlerimizi müşterilerimizle geliştiriyor ve yatırımlarımızı hızla yapıyoruz. İşler planladığımız gibi giderse İstanbul, şirketimizin majör merkezi (Major hub) olacak ve şirketimizin Denetim Genel Merkezi’ni İstanbul’da kuracağız. Buradan sadece Türk müşterilerimizin değil, Avrupa ve Asya ülkelerindeki müşterilerimize hizmet verebileceğiz.”