Storks, yurt içi ve globalde 2021 için 20 franchise arıyor

Mücevherat sektöründe faaliyet yürüten Storks, yurt içinde ve yurt dışında franchise sistemiyle büyüyecek. Şirket, bu yıl içinde iç pazarda ve global arenada 20 yeni mağaza açmayı planlıyor.

Storks markasını 1997 yılında kuzeni Muharrem Alkım ile kuran ve 2000 yılında şirketten ayrılarak On Mücevherat ile yola devam eden Ayhan Güner, 2017’de Storks markasını satın aldı. Satın almanın ardından Storks markası ile franchise sistemiyle büyüme stratejisi izledi.

Şirketini yeni mağazalar açarak büyüten Storks Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner, markalarının yurt içinde kendisinin ve franchise olarak toplamda 30 mağazası ve 120 satış noktası bulunduğunu kaydetti.

Şirket, yurt dışında ise ağırlıklı Rusya, Romanya ve Almanya olmak üzere 17 ülkede dört mağaza ve 111 satış noktasıyla hizmet veriyor. Ayhan Güner, “En büyük amacımız, pırlanta ve değerli taşlar alanında Türkiye’nin üretim ve tasarım gücünü dünyada daha geniş kesimlere ulaştırmak. 5 bin yıllık bir sektörden söz diyoruz. Uluslararası sertifikanın yanı sıra eğitimci ve satış eğitimleri veriyoruz.” dedi.

Hedef pazar, AB ve Arap Yarımadası

Bu yıl Türkiye’de 10, yurtdışında 10 olmak üzere 20 franchise verme hedefi olan şirket, ağırlıklı olarak AB pazarına odaklanmış durumda. Gelirlerinin yüzde 75’ini ihracattan elde eden şirketin hedefinde, Avrupa’daki büyük mücevherat toptan mağazalarına tedarikçi olmak da var. Bunun için, Rusya’da Moskovsky Yuvelirny, Almanya’da Christ ve Diamond Group, Hollanda’da Ruben Robijn ile görüşmeler yürütülüyor. Yine İngiltere ve Polonya pazarı için çalışmalar devam ediyor.

Pandeminin mücevherat sektörünü olumsuz etkilediğini kaydeden Güner, “Şirket olarak ihracatı yüzde 20, iç pazarı da yüzde 17 düşüş ile kapattık. Ancak bu yıldan itibaren iç pazarda ve ihracatta, yanı sıra globaldeki mağazalarımızda yüksek büyüme bekliyoruz.” dedi.

Franchise açma maliyeti 2-5 milyon TL arasında değişiyor

Yurtdışında hangi ülkelere franchise verilecek: İngiltere (Londra), Polonya, Almanya (Münih, Frankfurt) Çekya (Prag), Suudi Arabistan, Katar (Doha).

Yurtiçi franchise bölgeleri: Eskişehir, Samsun, Gaziantep, Konya, Diyarbakır, Uşak, Denizli, Muğla, Erzurum, Van.

Türkiye için franchise açma maliyeti: Ürün alımları ile birlikte büyük şehirlerde 4-5 milyon TL, küçük şehirlerde 2 - 2,5 milyon TL.