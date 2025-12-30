Strategy'den yeni Bitcoin hamlesi: 109 milyon dolarlık alım

Bitcoin'i ana hazine rezerv varlığı olarak benimseyen halka açık şirket Strategy, yeni bir kripto para alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket, ortalama 88.568 dolar seviyesinden 1.229 Bitcoin satın alırken, bu işlem için yaklaşık 109 milyon dolar harcandığını açıkladı. Son alımla birlikte Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 672.497 BTC'ye ulaştı.

Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre söz konusu alım, aralık ayının son haftasında yürütülen "piyasada satış" (ATM) programı kapsamında gerçekleştirildi. Bu süreçte Strategy, 28 Aralık'ta sona eren haftada A grubu adi hisselerden 663 bin 450 adet satarak yaklaşık 109 milyon dolar net gelir elde etti. Aynı dönemde imtiyazlı menkul kıymet satışı yapılmazken, ilerideki olası ihraçlar için önemli bir kapasitenin korunduğu belirtildi.

Önce düştü sonra yükseldi

Öte yandan Bitcoin fiyatlarındaki oynaklık, şirket hisseleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Piyasa verilerine göre Strategy hisseleri haftanın ilk işlem günü öncesinde düşüş kaydederken, yıl başından bu yana hisselerdeki değer kaybı yaklaşık yüzde 45 seviyesine ulaştı.