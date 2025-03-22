Studio Memo by Maurizio Manzoni: Tasarımda çevre dostu teknolojiler gittikçe artacak

Zühre KURT

En çok değer verdikleri noktanın, “Made in Italy” mirasından beslenirken uluslararası zevklere de uyum sağlayan estetik bir yapı geliştirmek olduğunu belirten Enza Home tasarım ekibi Studio Memo by Maurizio Manzoni, “Ürünün işlevsel önemini ve geniş pazar dağıtımını tamamen kavradığımızdan, işlevsellik, endüstrileşme ve uluslararası erişim konularında net hedefler belirlemenin kritik olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, projenin Enza Home ekibinin özel üretim gereksinimleri ve marka projeksiyonu ile kusursuz bir biçimde örtüşmesini sağlamak için kendileriyle yakın iş birliği halinde çalışıyoruz” diyor.

2025 yılında köklü stil değişimleri beklemediklerini vurgulayan Maurizio Manzoni sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun yerine, son yıllarda güç kazanan eğilimlerin daha da rafine edilmesini ve geliştirilmesini öngörüyoruz. Bu kapsamda, aynı zamanda yumuşak, pastel ve sıcak renk paletleriyle desteklenen, samimi ve davetkâr ev ortamları ön planda olacak. Organik, yumuşak formlar, tüm unsurların rahatlama ve huzur hissini artıracak şekilde uyum içinde düzenlendiği ‘evim sığınağımdır’ yaklaşımını destekleyecek ve hayatımızdaki varlığını sürdürecek.”

“İnsanları mutlu eden ürünler yapmaya çalışıyoruz”

Geniş bir kitleye hitap ettikleri için çok çeşitli aralıklarda ve beğenilere dönük ürünler tasarladıklarını, koleksiyonda modülerlik, farklı metrekarelere ve kullanım ihtiyaçlarına uyumlanabilme niteliklerine sahip ürünler olduğunu söyleyen Enza Home Tasarım Direktörü Ebru Neval Dikmen: “Enza Home olarak, ‘ev’e dair, ‘ulaşılabilir tasarım’a dair elimizden geldiği kadar insanları mutlu eden ürünler yapmaya çalışıyoruz. Ulaşılabilir tasarım bizim olmazsa olmazımız. Diyoruz ki “Tasarım herkesin hakkı”. Bu anlamda herkes özel, herkesin özelleştirme ve kişiselleştirme gibi ihtiyaçları var. Trendler ışığında ilerlettiğimiz bir hikayemiz var. Biz Enza Home Design Team olarak bu hikayenin küratörlüğünü yapıyoruz aslında. Tasarım odaklı bir marka olduğumuz için de ‘global tasarım ofisi’ mottosu ile ilerliyoruz. Biz Enza Home olarak bir dünya markası olacağız. Bu çerçevede dünyanın çeşitli bölgelerinde, çeşitli kültürlerden, işini uzmanı tasarım ofisleriyle iş birlikleri yapıyoruz” diyor.