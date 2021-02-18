Su kaydıraklarında nörobilim dönemi

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Sektörde farklılık yaratmak amacıyla, su kaydıraklarında yapacağı nörobilimsel ölçümlerle dünyada bir ilki gerçekleştirecek olan Polin, aldığı geri bildirimlere göre park ve atraksiyon tasarımlarına yenilikler getirecek. Türkiye’nin ilk su kaydırağını üreten ve bugüne kadar 108 ülkede, 3 bin 500’den fazla proje gerçekleştiren Polin, yüzde 100 yerli olarak ürettiği ürünlerin yüzde 95’ini dünyanın dört bir yanına kendi markasıyla ulaştırıyor.

40 tanesi satıldı



Kompozit teknolojilerinde çığır açan Polin’in sektöründe dünya lideri olduğunu söyleyen Pazarlama ve İletişim Direktörü Şöhret Pakiş, “Fiberglass kompozit teknolojilerindeki deneyimimiz ve Ar-Ge’miz ile üretimimize ve kaydırak tasarımımıza yenilikler getirdik. Kaydıraklarda bir hikaye anlatmanın temalandırma ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda dünyanın ilk kendinden temalı su kaydırağı olan King Kobra’yı ürettik” dedi. King Kobra’nın, ismi, renkleri ve ses efektleriyle tamamen sembolik bir kaydırak olduğunu dile getiren Pakiş, “Dünyanın dört bir tarafına 40’ı aşkın King Kobra su parkını ulaştırdık” diye konuştu.

Mini laboratuvarı var



Şöhret Pakiş, “Globalde, içerisinde mini bir nörobilim laboratuvarı içeren ilk fabrika olduğumuzu söyleyebiliriz. Nörobilimi sektörümüzde nasıl kullanabileceğimizi ve bize ne gibi faydalar sağlayabileceğini düşündük. Eğlence ve su parkları insan ve şehir mutluluğuna olumlu etki ediyor. Bu kapsamda ikonik bir kaydırak olan King Kobra’nın nörobilimsel ölçümlerini yaparak, aldığımız çıktıları yerel yönetimlere ve yatırımcılara verebilirsek, insanların ortak yaşam alanı olan şehirlerde su parklarının yaygınlaştırılmasını sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Cruise’lara da satıyor



Son 7 yıldır MSC ve Carnival gibi dünyanın en büyük cruise su parklarını yaptıklarını dile getiren Pakiş, “Günümüzde cruise su parkı projeleri oldukça yükselişte. İmza kaydıraklar ve temalı su parkları hem yeni inşa edilen hem de yenilenen eski gemilere ekleniyor. Son yıllarda dünyanın önde gelen cruise şirketleri, tasarımı, uzman mühendisliği ve kalitede üstünlüğü sebebiyle Polin’i tercih ediyorlar” dedi.