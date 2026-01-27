Su ve düşmelere karşı rekabet ‘cep’te
Yılda 12 milyon cihazın satıldığı akıllı telefon pazarında yeni cihazlar, su ve darbelere karşı dayanıklılık sertifikalarıyla öne çıkarken, fiyatlar 16.999 TL’den başlıyor. Sektörün büyüklüğüne işaret eden Xiaomi Türkiye Pazarlama Direktörü Wang Bing, “Türkiye, kesinlikle dinamik bir piyasa, bizim de stratejik pazarlarımız arasında yer alıyor” dedi.
Hamide HANGÜL
Türkiye’de yılda ortalama 12 milyon adet cep telefonu satılırken, değişen ihtiyaç ve talepler de pazara yön veriyor. Konuşmanın ötesine geçen tüketici beklentileri için markalar da geliştirdikleri yeni özellikli cihazlarla pazara girerken, mobil abonelerin artması da cep rekabetinde çıtayı yükseltiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, 2025 üçüncü çeyrek itibariyle geniş bant internet abone sayısı 98.2 milyona, mobil cepten internet abone sayısı ise 76,5 milyona çıktı. Bu rakam, 2024’ün aynı döneminde 75.63 milyondu. Mobil tüketiciyi yakalamak isteyen markalar da daha büyük ekran, şarj kapasitesi, selfi özelliği, ön ve arka kamera, video oynatmanın yanı sıra, su ve darbelere karşı koruma özelliğiyle de artık cep rekabetinde öne çıkıyor. 2026 yılıyla birlikte bu özelliklere de sahip modeller de art arda pazara girdi. Çin markalarından Xiaomi, yeni Redmi Note 15 serisini, OPPO ise Reno15 serisini Türkiye’de satışa sundu. Bu kapsamda REDMI Note 15 serisi, titan yapısıyla, 2,5 metreye kadar yükseklikten düşmelere, geliştirilmiş toza ve suya karşı koruma özellikleri sunarken, Reno 15 serisi ise yağmurda, tozlu ortamlarda ya da kazara su sıçramalarına karşı IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip.
REDMI Note 15 serisinin tanıtımında konuştuğumuz Xiaomi Türkiye Pazarlama Direktörü Wang Bing, “Türkiye pazarı, kesinlikle dinamik bir pazar. Çok sayıda farklı markanın bulunduğunu görebilirsiniz. Güçlü rakipler var ve aynı zamanda pazara yeni giren markalar da mevcut. Türkiye, bizim için stratejik pazarlardan biri” dedi. Bu noktada uzun vadeli bir gelişim planladıklarını söyleyen Wang Bing, “Türkiye’ye yatırım yapmaya devam ediyor, uzun vadeli inisiyatiflerle buradaki varlığımızı güçlendirmeyi, hem iş ortaklarımızla hem de kullanıcılarımızla ilişkilerimizi daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Her zaman kullanıcıları dinlediklerini dile getiren Wang Bing, sözlerini şöyle sürdürdü: “Telefonların zarar görebileceği pek çok senaryo olduğunu fark ettik. Örneğin birçok kullanıcı yanlışlıkla telefonuna kahve ya da su döküyor ya da telefonu yere veya yüzme havuzuna düşürebiliyor. Dayanıklılığın kullanıcılarımız için son derece önemli olduğunu gördük. Bu nedenle özel camlar ve IP68 teknolojisi kullanarak bu telefonu düşmelere, suya ve hatta toza karşı dayanıklı hâle getirdik.”
“Üst segment özelliklerini 30 bin TL’nin altına getirdik”
REDMI Note serisinin, en önemli ürünlerinden biri olduğunu ve orta segmente amiral gemisi deneyimi getirdiğini dile getiren Wang Bing, “REDMI Note 15 serisinde de bu segmente pek çok amiral gemisi özelliği getirdik; örneğin 100 W hızlı şarj, ters şarj ve çevrimdışı iletişim gibi... Bu teknolojilerin tamamı normalde üst segment ürünlerde bulunur, ancak biz bunları 30.000 Türk Lirası’nın altına taşıdığımızda, çok daha fazla tüketici bu tür teknolojilerden faydalanabiliyor” dedi. Aile ve ev kavramlarının Türk tüketiciler için son derece önemli olduğunu bildiklerini dile getiren Wang Bing, bu nedenle akıllı ev ürünlerini de Türkiye’ye getirdiklerini söyledi.
“Note, en çok satan seri”
REDMI Note serisinin, bulunduğu segmentte tüm ürünleri arasında en çok satan seri olduğuna işaret eden Wang Bing, “Özellikle Kasım 2025’teki kampanyamız, önemli bir promosyon dönemi oldu. Bu dönemde hem Trendyol, hem de Hepsiburada’da en çok satanlar arasında yer aldı. Türkiye’de tüketiciler tarafından büyük ilgi gördü. Pazardaki varlığımızı her zaman korumayı hedefliyoruz. Şu anda Türkiye’de pazar payı açısından ikinci sıradayız. Bu konumumuzu korumak için elimizden geleni yapacağız. Kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sunarak, pazar payımızı büyütmeyi amaçlıyoruz” dedi.
REDMI Note 15 serisi 16.999 TL’den başlıyor
Xiaomi, yeni Redmi Not 15 serisini Türkiye’de satışa sundu. Buna göre, REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro ve REDMI Note 15 modellerinden oluşan ve “Titan Dayanıklılığı” olarak adlandıran yeni seri, uzun ömürlü pil, darbelere karşı dayanıklılık, geliştirilmiş toza ve suya karşı koruma özellikleriyle dikkat çekiyor. Redmi Note 15 Pro Plus, 5G desteği, 200 MP ana kamerası, AMOLED ekranı ve 6.500 mAh Silikon-Karbon (SiC) bataryasıyla serinin en üst modeli olarak dikkat çekerken, iki güne kadar pil ömrü, 25 saate kadar video oynatma, 47 saate kadar arama özelliğine sahip. REDMI Note 15 ise 6.000 mAh pil gücü, IP64 toza ve suya karşı dayanıklılık, 108 MP kameraya sahip. REDMI’nin titan yapısıyla desteklenen cihazlar, 2,5 metreye kadar yükseklikten düşmelere karşı sertifikalı koruma sunuyor. REDMI Note 15 Pro Plus 5G’de ayrıca, ekstra ağırlık eklemeden darbe emilimini artıran ultra dayanıklı fiberglas arka panel bulunuyor. REDMI Note 15 Pro+ 5G, Xiaomi’nin IceLoop soğutma sistemiyle birlikte Snapdragon 7s Gen 4 platformunda çalışırken, ekran boyutları 6.77 inç ile 6.83 inç arasında değişiyor. AMOLED paneller 120Hz’e kadar yenileme hızı, yüksek parlaklığa sahip. Yeni serinin fiyatları şu şekilde oluşuyor: REDMI Note 15: 8 GB + 256 GB versiyonu 16.999 TL, REDMI Note 15 Pro 8 GB + 256 GB 20.999 TL, 12 GB + 512 GB 24.999 TL, REDMI Note 15 Pro 5G 26.999 TL, REDMI Note 15 Pro Plus 5G, 32.999 TL’den satışa sunuldu. Lansman döneminde 3.500 TL’ye varan takas desteği de var.