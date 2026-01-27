Su ve düşmelere karşı rekabet ‘cep’te

Hamide HANGÜL

Türkiye’de yılda ortala­ma 12 milyon adet cep telefonu satılırken, de­ğişen ihtiyaç ve talepler de pa­zara yön veriyor. Konuşmanın ötesine geçen tüketici beklen­tileri için markalar da geliş­tirdikleri yeni özellikli cihaz­larla pazara girerken, mobil abonelerin artması da cep re­kabetinde çıtayı yükseltiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine gö­re, 2025 üçüncü çeyrek itiba­riyle geniş bant internet abo­ne sayısı 98.2 milyona, mobil cepten internet abone sayısı ise 76,5 milyona çıktı. Bu ra­kam, 2024’ün aynı döneminde 75.63 milyondu. Mobil tüketi­ciyi yakalamak isteyen marka­lar da daha büyük ekran, şarj kapasitesi, selfi özelliği, ön ve arka kamera, video oynat­manın yanı sıra, su ve darbe­lere karşı koruma özelliğiyle de artık cep rekabetinde öne çıkıyor. 2026 yılıyla birlik­te bu özelliklere de sahip mo­deller de art arda pazara gir­di. Çin markalarından Xiaomi, yeni Redmi Note 15 serisini, OPPO ise Reno15 serisini Tür­kiye’de satışa sundu. Bu kap­samda REDMI Note 15 serisi, titan yapısıyla, 2,5 metreye ka­dar yükseklikten düşmelere, geliştirilmiş toza ve suya karşı koruma özellikleri sunarken, Reno 15 serisi ise yağmurda, tozlu ortamlarda ya da kaza­ra su sıçramalarına karşı IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip.

REDMI Note 15 serisinin tanıtımında konuştuğumuz Xiaomi Türkiye Pazarlama Direktörü Wang Bing, “Tür­kiye pazarı, kesinlikle dina­mik bir pazar. Çok sayıda fark­lı markanın bulunduğunu gö­rebilirsiniz. Güçlü rakipler var ve aynı zamanda pazara yeni giren markalar da mev­cut. Türkiye, bizim için strate­jik pazarlardan biri” dedi. Bu noktada uzun vadeli bir geli­şim planladıklarını söyleyen Wang Bing, “Türkiye’ye yatı­rım yapmaya devam ediyor, uzun vadeli inisiyatiflerle bu­radaki varlığımızı güçlendir­meyi, hem iş ortaklarımız­la hem de kullanıcılarımızla ilişkilerimizi daha da sağlam­laştırmayı hedefliyoruz” dedi. Her zaman kullanıcıları din­lediklerini dile getiren Wang Bing, sözlerini şöyle sürdür­dü: “Telefonların zarar göre­bileceği pek çok senaryo ol­duğunu fark ettik. Örneğin birçok kullanıcı yanlışlıkla telefonuna kahve ya da su dö­küyor ya da telefonu yere veya yüzme havuzuna düşürebili­yor. Dayanıklılığın kullanıcı­larımız için son derece önemli olduğunu gördük. Bu nedenle özel camlar ve IP68 teknoloji­si kullanarak bu telefonu düş­melere, suya ve hatta toza kar­şı dayanıklı hâle getirdik.”

“Üst segment özelliklerini 30 bin TL’nin altına getirdik”

REDMI Note serisinin, en önemli ürünlerinden biri ol­duğunu ve orta segmente ami­ral gemisi deneyimi getirdi­ğini dile getiren Wang Bing, “REDMI Note 15 serisinde de bu segmente pek çok amiral gemisi özelliği getirdik; örne­ğin 100 W hızlı şarj, ters şarj ve çevrimdışı iletişim gibi... Bu teknolojilerin tamamı nor­malde üst segment ürünler­de bulunur, ancak biz bunları 30.000 Türk Lirası’nın altına taşıdığımızda, çok daha fazla tüketici bu tür teknolojilerden faydalanabiliyor” dedi. Aile ve ev kavramlarının Türk tüke­ticiler için son derece önemli olduğunu bildiklerini dile ge­tiren Wang Bing, bu nedenle akıllı ev ürünlerini de Türki­ye’ye getirdiklerini söyledi.

“Note, en çok satan seri”

REDMI Note serisinin, bulunduğu segmentte tüm ürünleri arasında en çok sa­tan seri olduğuna işaret eden Wang Bing, “Özellikle Ka­sım 2025’teki kampanyamız, önemli bir promosyon dönemi oldu. Bu dönemde hem Trend­yol, hem de Hepsiburada’da en çok satanlar arasında yer aldı. Türkiye’de tüketiciler tarafın­dan büyük ilgi gördü. Pazarda­ki varlığımızı her zaman ko­rumayı hedefliyoruz. Şu anda Türkiye’de pazar payı açısın­dan ikinci sıradayız. Bu konu­mumuzu korumak için elimiz­den geleni yapacağız. Kullanı­cılarımıza daha iyi bir deneyim sunarak, pazar payımızı büyüt­meyi amaçlıyoruz” dedi.

REDMI Note 15 serisi 16.999 TL’den başlıyor

Xiaomi, yeni Redmi Not 15 serisini Türkiye’de satışa sundu. Buna göre, REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro ve REDMI Note 15 modellerinden oluşan ve “Titan Dayanıklılığı” olarak adlandıran yeni seri, uzun ömürlü pil, darbelere karşı dayanıklılık, geliştirilmiş toza ve suya karşı koruma özellikleriyle dikkat çekiyor. Redmi Note 15 Pro Plus, 5G desteği, 200 MP ana kamerası, AMOLED ekranı ve 6.500 mAh Silikon-Karbon (SiC) bataryasıyla serinin en üst modeli olarak dikkat çekerken, iki güne kadar pil ömrü, 25 saate kadar video oynatma, 47 saate kadar arama özelliğine sahip. REDMI Note 15 ise 6.000 mAh pil gücü, IP64 toza ve suya karşı dayanıklılık, 108 MP kameraya sahip. REDMI’nin titan yapısıyla desteklenen cihazlar, 2,5 metreye kadar yükseklikten düşmelere karşı sertifikalı koruma sunuyor. REDMI Note 15 Pro Plus 5G’de ayrıca, ekstra ağırlık eklemeden darbe emilimini artıran ultra dayanıklı fiberglas arka panel bulunuyor. REDMI Note 15 Pro+ 5G, Xiaomi’nin IceLoop soğutma sistemiyle birlikte Snapdragon 7s Gen 4 platformunda çalışırken, ekran boyutları 6.77 inç ile 6.83 inç arasında değişiyor. AMOLED paneller 120Hz’e kadar yenileme hızı, yüksek parlaklığa sahip. Yeni serinin fiyatları şu şekilde oluşuyor: REDMI Note 15: 8 GB + 256 GB versiyonu 16.999 TL, REDMI Note 15 Pro 8 GB + 256 GB 20.999 TL, 12 GB + 512 GB 24.999 TL, REDMI Note 15 Pro 5G 26.999 TL, REDMI Note 15 Pro Plus 5G, 32.999 TL’den satışa sunuldu. Lansman döneminde 3.500 TL’ye varan takas desteği de var.