Su ve mekanik ısı yalıtımında ODE imzası

09 Nisan 2019

ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ceylin Akdemir, yurt içi ve dışında birçok projede tercih edilen ürünlerinin, İstanbul Havalimanı gibi küresel ölçekte ses getiren marka bir projede de kullanılmasından memnun olduklarını dile getirdi.

ODE olarak su, ısı, ses ve yangın yalıtımı gruplarında, toplam 4 bin üründen oluşan ürün gamına sahip olduklarını ifade eden Akdemir, “Beş kıtada 75’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren ODE Yalıtım, halihazırda Türkiye’de önemli projelerde tercih edilen bir marka. İstanbul Havalimanı’nın haricinde, Sağlık Bakanlığı’nın Ankara Bilkent, Adana, Kayseri ve Bursa Ali Osman Sönmez ve Eskişehir şehir hastanelerinin ısı ve su yalıtımında da ODE ürünleri tercih edildi” dedi.

Havalimanında ODE’nin dört ürünü kullanılıyor

Yeni havalimanında kullanılan ODE ürünleri hakkında bilgi de veren Ceylin Akdemir, şöyle devam etti: “İstanbul Havalimanı’nın su yalıtımında tercih edilen ODE Rubin Membran, yürürlükte olan Su Yalıtım Yönetmeliği’ne uygun, bitümlü su yalıtım örtüsü. SBS modifiye bitümün düşük sıcaklıkta kolay uygulama gibi üstün özelliklerini bünyesinde barındıran bu ürün, camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı olarak üretiliyor ve soğukta bükülme değeri -20 derece.”

Havalimanında ayrıca ODE straflex alüminyum folyo kaplı klima levhası ve ODE starflex cam yünü boru ürünlerinin de kullanıldığını ifade eden Ceylin Akdemir, “Isıtma ve soğutmada kullanılan cam yünü boru; ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği sağlıyor” açıklamasını yaptı.

Akdemir, ODE Rockflex teras çatı levhasının ise projede tercih edilen son ürünleri olduğunu belirterek, “Konvansiyonel çatılarda ısı ve ses yalıtımı için kullanılan bu yanmaz, su itici katkılı, uzun ömürlü, çürümez taş yünü levhalar, metal ve ahşap çatıların ısı yalıtımında ve su yalıtım membranlarının altında kullanılıyor” diye konuştu.