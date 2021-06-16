Subway'de Sodexo ile online ödeme dönemi başladı

Sodexo ile Subway arasındaki iş birliği kapsamında Sodexo'lular, subwaysiparis.com'dan verecekleri online siparişleri Sodexo bakiyeleri ile online olarak ödeyebilecek. Söz konusu hizmet 14 noktada geçerli olacak.

Sodexo, yemek kartı çözümü Restaurant Pass ile temassız ve hızlı bir online alışveriş deneyimi vadediyor. Bakiyelerini tüketime hazır yöresel-organik gıda, kasap, su ve yemek alışverişinde değerlendirebilen Sodexo kullanıcıları, 40'ı aşkın üye iş yerlerinden online sipariş verebiliyor.

Sodexo'lular, Sodexo Avantaj web sitesi ve mobil uygulama üzerinden üye iş yerlerine ulaşabiliyor.