Sümer Holding'e ait 18 taşınmaz satışa çıkarılıyor

Sümer Holding’e ait 4 ilde bulunan toplam 18 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek. Konuya ilişkin yatırımcı duyurusu Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 ilde toplam 18 taşınmaz satışa çıkıyor

Özelleştirilecek taşınmazlar Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 2, Kilis ve Kütahya’nın merkez ilçelerinde 2’şer, Niğde’nin merkez ilçesinde ise 12 adet olmak üzere toplam 18 taşınmazdan oluşuyor.

İhale detayları ve tarihler

İhaleler, kapalı zarfla teklif alma ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. Pazarlık sürecine dahil edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma ile sonuçlandırılacak.

* Ankara, Kilis ve Kütahya için son teklif tarihi: 9 Eylül 2025

* Niğde için son teklif tarihi: 10 Eylül 2025

Tüm teklifler, saat 17.00’ye kadar Sümer Holding’in Etimesgut/Ankara’daki genel müdürlük adresine elden teslim edilecek.

Şartname ve teminat bedelleri

Ankara’daki taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 7 bin TL, diğer iller için 5 bin TL olarak açıklandı. Geçici teminat bedelleri taşınmazlara göre değişmekle birlikte 500 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değişiyor.

Her taşınmaz için ayrı başvuru gerekiyor

İhaleye katılmak isteyenlerin, her bir taşınmaz için ayrı ayrı şartname satın alması ve ayrı teklifler sunması gerekiyor. Belgeler, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü – Bahçekapı Mahallesi, Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA adresine teslim edilecek.