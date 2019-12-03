Sun Express’ten Türkiye'ye 35 milyon euroluk yatırım

03 Aralık 2019

Fikri CİNOKUR - ANTALYA

Merkezi Antalya’da bulunan SunExpress Havayolu şirketi Antalya'ya 35 milyon Euro’luk yatırımla Uçak Bakım Merkezi (Hangar) kuracak.

SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, şirketin 30’uncu kuruluş yıldönümü çerçievesinde Antalya Valisi Vali Münir Karaloğlu’nun da katılımıyla bir basın toplantısı düzenlediler.

1.3 milyar euro ciro hedefi

Genel Müdür Jens Bischof, Türkiye turizmi ve ekonomisi ile Antalya bölgesinin gelişmesinde önemli rol aldıklarını söyledi. Yıl sonu itibariyle geçen yıla göre yüzde 20-22 büyüme gösterdiklerini ifade eden Genel Müdür Bischof, 2019 yılsonu 1,3 milyar Euro ciro hedeflediklerini kaydetti. Şu anda 87 uçak ile faaliyetlerine devam ettiklerini ve bu sayıyı 100'e çıkardıkları takdirde de önümüzdeki yıllarda 2 milyar Euro ciroya ulaşmak istediklerini ifade etti

Antalya'ya uçak bakım merkezi

Geleceğe yönelik yatırımların da devam ettiğini anlatan Bischof şunları söyledi: "Antalya'da şimdilik 5 uçaklık hangar ile bölgede uçak teknik ve bakım merkezini açıyoruz. Şirketimize ait 7 uçağın teknik bakım ve onarımını burada yapacağız. Sadece kendi uçaklarımız değil, bölgemizdeki havayolu şirketlerinin de uçakları burada teknik bakım yapabilecek. Antalya bölgesi havacılık bakımı açısından bakım üssü olacak. Toplamda uçak teknik bakım merkezi için 30. yılımızda 35 milyon Euro'luk yatırım yapıyoruz. Bu sadece yatırım olmayacak, aynı zamanda bölgede kalifiyeli eleman açısından da daha da zenginleşecek.”

84 uçak, 35 ülke, 4200 çalışan

SunExpress’in bir uçak ve 57 çalışanla başladığı havacılık serüvenine bugün 84 uçak ve 35 ülkede 4 bin 200’den fazla çalışanı ile devam ettiğini belirten Jens Bischof “SunExpress, 2019 yılını merkezi Antalya’da işlettiği 25 uçak, 44 destinasyon ile Antalya arasında 4.5 milyon yolcu ile kapatmayı hedefliyor” dedi.

Antalya’nın en büyük ve en fazla istihdam sağlayan şirketlerinden biri olarak, kent ekonomisine ve turizmine destek vermeye devam ettiklerini anlatan Jens Bischof “2021 sonuna kadar hizmete açmayı öngördüğümüz bakım-onarım merkezimiz için ciddi miktarda yatırım yaptık. Bu yatırımla bölge ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra istihdam yaratmayı da amaçlıyoruz” diye konuştu.

Sun Express Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan da 2019 Skytrax’e göre Sun Express’in Türkiye’nin En İyi, Dünyanın 5. En İyi Tatil Havayolu, Almanya’nın En Dakik Havayolu, 2019 SAFA verilerine göre Türkiye’nin En Emniyetli Havayolu, Türkiye’nin İkinci En Büyük Hizmet İhracatçısı gibi pek çok başarının da sahibi olduğunu söyledi. Çalışkan şunları öyledi:

“Her yıl Antalya’ya yönelik kapasitemizi rekor seviyede artırıyoruz. 2019 yazında, Türk turizminin başkenti Antalya’ya 3.7 milyon koltuk kapasitesi sunmuştuk. Bu yıl, 2020 yazında ise iç ve dış hatlarda toplamda 5 milyon koltuk ile tarihimizin en yüksek arzını gerçekleştireceğiz. Antalya’ya konumlandırılan uçak sayısı 2020 yaz sezonu başlangıcı itibariyle 25’ten 27’ye çıkacak.”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise SunExpress Havayolu şirketinin hem ülke hem de Antalya için çok önemli bir kuruluş olduğunu söyledi. Basın toplantısının ardından SunExpress Havayoolu Şirketinin 30. kuruluş yılı yaş pastası kesildi.