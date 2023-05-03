Sun Tekstil, yeni üretim tesisi kuracak

Birol BOZKURT

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde 312’nci sırada yer alan Sun Tekstil, 1987 yılında İzmir’de kurulmuş bir firma. Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk ile 35 yıllık Sun Tekstil yolculuğunu konuştuk.

Kurulduktan 2 yıl sonra ihracat yapmaya başlayan firma bugün doğrudan 2 bin 500 dolaylı olarak 17 bin kişinin istihdamına aracılık ediyor. Çalışanlarını odağına alan bir firma olduklarını söyleyen Elvan Ünlütürk, "Son 1 yılda çalışanlarımıza yüzde 100 oranında zam yaptık. Çalışan ve müşteri memnuniyeti bizim için her şeyin önünde geliyor.

Sektör çalışacak eleman bulamazken biz insan kaynakları politikamızla herkesin çalışmak istediği bir firmayız. İstihdam sorunu yaşamıyoruz” dedi. Daha çok hazır giyim perakende sektöründe faaliyet gösteren global markalarla çalışan Sun Tekstil ürettiği ürünlerin yüzde 92’sini ihraç ediyor.

Kur politikası elimizi kolumuzu bağlıyor

Geçtiğimiz yıl sektörün 10,4 milyar dolarla ihracat rekoru kırdığını söyleyen Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “Hedefimiz yeni rekorlar kırmak, ancak bu kur politikasının değişmesi gerekiyor. Müşterilerimize fiyat vermekte zorlanıyoruz. Normalde 24-25 seviyesinde olması gereken dolar kurunun baskılanıyor olması nedeniyle hem önümüzü göremiyoruz hem de rekabetçi olamıyoruz” diye konuştu.

Sun Tekstil’in, 2022 yılını geçen yıla göre 3 kat kâr ile tamamladığını söyleyen Elvan Ünlütürk, şirket olarak 2022 yılında 4 milyar TL konsolide ciroya ulaşıldığını ve satışlarda TL bazında yüzde 79 oranında büyüme gerçekleştirildiğini belirtti. Ünlütürk şöyle devam etti; “2021’de 212 milyon TL olan net karımız 2022’de 634 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Ayrıca, 2021 yılında 388 milyon TL olan FAVÖK tutarımız yüzde 44 artış göstermiş ve bu yıl 558 milyon TL olarak gerçekleşti. Bağlı ortaklığımız Ekoten’in yüksek teknoloji ile üretilmiş ürün gamı ciro ve karlılık artışını desteklemektedir. 2023 yılında da hedeflerimizi arttırarak beklentilerin üzerine çıkacağımıza tüm gücümüzle inanıyoruz” 2022 Mayıs ayında halka arz olduklarını hatırlatan Elvan Ünlütürk, “Halka arz olurken verdiğimiz bütün sözleri bir bir yerine getiriyoruz.

Geçen yıl kârımızın yüzde 100’ünü temettü olarak dağıtmıştık. Bu yıl da temettü politikamızda bir değişiklik yapmayı planlamıyoruz. Mayıs ayında genel kurulumuz var gerekli duyuruları genel kurul sonrası yapacağız. Ayrıca halka arz gelirimizle kapasite artışına gidiyoruz. Yeni bir konfeksiyon tesisi kurmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya/Ukrayna savaşı bizi dolaylı olarak etkiledi

Kadın giyim koleksiyonları tasarlayan, üreten, tedarik ve satışını gerçekleştiren şirketin İzmir ve Manisa’daki iki üretim tesisi bulunuyor. Çok büyük bir tedarikçi ağları olduğunu söyleyen Ünlütürk, “Konfeksiyon tedarikçileri aracılığıyla ayda 3 milyon adeti aşan ürüne imza atıyoruz, başta İngiltere ve İspanya olmak üzere Avrupa pazarına yönelik konfeksiyon üretimi yapıyoruz” dedi.

Rusya/Ukrayna savaşına da değinen Ünlütürk, şöyle devam etti; “Savaşın bizi doğrudan etkilemedi. Rusya ve Ukrayna bizim pazarımız değildi ancak birlikte çalıştıkları İnditex gibi firmaların Rusya’dan çıkma kararı bizi dolaylı olarak etkiledi. Fakat İnditex şuan Rusya pazarına başka geri dönüyor. Kendi mağazalarını başka bir firma üzerinden yeniden alma konusunda anlaştı. Bu durumun bize de pozitif yansımasını bekliyoruz”