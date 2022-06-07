Sun Tekstil’den ilk çeyrekte yüzde 307’lik kâr

Sun Tekstil, 2022 yılının ilk çeyreğe ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Sun Tekstil, bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil ile ilk üç aylık dönemde 6 milyon 575 bin 831 adet ve 1 milyon 911 bin 496 kg üretim gerçekleştirdi ve bu satışla birlikte 839 milyon 739 bin 620 TL ciroya ulaştı.

2021 yılının ilk çeyreğine göre ciroda TL bazlı yüzde 136 büyüme gerçekleştiren Sun Tekstil’in 2021-2022 ilk çeyrekte hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe büyüme oranı TL bazında yüzde 119 olarak gerçekleşti.



Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu içinde yer alan Sun Tekstil, 2021’in ilk çeyreğinde 38 milyon 237 bin 360 TL olan faaliyet kârını, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 307 artışla 155 milyon 625 bin 781 TL’ye çıkardı.

Sun Tekstil, 2021 yılı ilk çeyreğinde gerçekleştirmiş olduğu 1 milyon 552 bin 188 TL cirosunu da 64 milyon 717 bin 163 TL’ye yükseltti.

Yeni ürünlerin ciro içindeki payı yüzde 38’e yükseldi

Sun Tekstil’in bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil ile özellikle katma değeri yüksek yeni ürün satışının ciro içindeki payı, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 15 iken, bu çeyrekte yüzde 38’e yükseldi. Böylece şirket bu ürün grubundaki satış öngörüsünün yüzde 22 fazlasını gerçekleştirdi. Üretim hacmini geçen yılın aynı döneme göre Sun Tekstil için yüzde 15 ve Ekoten Tekstil için yüzde 37 artıran şirket, konfeksiyon için artışın önemli bir bölümünü fiyat avantajlı bölgelerde gerçekleştirdi.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin sonuçları değerlendiren Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, şunları kaydetti: “Şirketimizin halka arz izahnamesinde ‘Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin yönetim kurulu raporunda’ beyan edilmiş olan, şirketimizin bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil’in sürdürülebilir çevre ve ekosistem için atık su dönüşümü yatırımı kapsamında üretim sürecinde tüketilen suyun tamamının geri kazanılarak tekrar üretimde kullanılması için arıtma teknolojileri konusunda uzman bir şirket ile işbirliği gerçekleştirilip, 1 Haziran 2022 tarihinde 980 bin euro + KDV tutarında sözleşme imzaladık. Ekoten Tekstil’in günlük su tüketiminin yaklaşık bin 600-bin 800 metreküp olduğu göz önünde bulundurulduğunda, atık suyun arıtılıp yeniden kullanılır hale gelmesi sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir iş modeli anlamında önemli ölçüde katma değer yaratacak.”