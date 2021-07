Sunar Özlem İSO ilk 500’e yaklaşıyor

Takip Et

ADANA - Un ve yem sektöründe faaliyet gösteren Sunar Özlem, 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 57'inci sıraya yükseldi. Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, bir önceki yıla göre 74 sıra yükselen Sunar Özlem'in ilk 500'de yer alma hedefine ‘sağlam adımlarla’ yaklaştığını söyledi.

Özkan, Sunar Şirketler Grubu bünyesindeki Sunar Özlem’ir, bir önceki yıla göre listedeki yerini 74 sıra yükselttiğini belirterek, bundan sonraki hedeflerini anlattı. Özkan, un ve yem sektöründe yenilikçi ve doğal markalar çıkaran Sunar Özlem'de insan kaynağı, Ar-Ge ve teknolojiye yapılan yatırımların sonuç verdiğini belirterek, "Pandemi sürecinin zorluklarına rağmen büyümesini sürdüren Sunar Özlem, aldığı önlemlerle üretimini sürdürdü. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen tüm kriterleri başarıyla tamamlayarak ‘Covid19 Güvenli Üretim Belgesi’ alan Sunar Özlem’i de tıpkı diğer grup şirketlerimizden Elita Gıda gibi Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşları arasına taşımayı hedefliyoruz" dedi. Şirketin birçok alanda başarılı bir yılı geride bıraktığını belirten Özkan, Sunar Özlem markası 'Hüner Un'a dünyaca ünlü Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından ‘Lezzet Ödülü’ verilmesinin de ülke adına gurur verici olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin her bölgesinde pazarlama ağına sahibiz

Sunar Özlem'in teknolojik üretim altyapısına ve donanımlı laboratuvara sahip olduğunu aktaran Özkan, "Türkiye’nin her bölgesinde pazarlama ağına sahibiz. Gerek unda gerekse yemde Sunar Özlem personeli, her gün her bölgede yetiştiricilere ve tüketicilere dokunabiliyor. Kurucumuz merhum Hacı Nuri Çomu’nun sanayi üretimine kazandırdığı Sunar Özlem, Şeref Başkanımız Hüseyin Nuri Çomu’nun ortaya koyduğu vizyoner hamlelerle büyümesini sürdürüyor” diye konuştu.

Hacı Nuri Çomu tarafından 1976 yılında kuruldu

1976 yılında Hacı Nuri Çomu tarafından kurulan Sunar Özlem, Osmaniye'nin ilk sanayi kuruluşlarından biri konumunda. Üretimine un ile başlayan şirket, ekmeklik un gurubuna ek olarak; baklavalık, yufkalık, pastalık, böreklik gibi özel amaçlı unlar ve nihai tüketiciye yönelik çeşitlerden oluşan ürün gamına sahip. 1997’de hayvancılık sektörüne yönelik Sunar Yem fabrikasını da bünyesine katan şirket, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için yem üretiyor.