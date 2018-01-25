Sunar’a yeni nesil CEO geldi, hedefe uzak pazarları aldı

25 Ocak 2018

ERAY ŞEN

ADANA - Türkiye’deki köklü şirketlerde artık 3’üncü kuşak yönetimi devralmaya başladı. Tarımsal sanayi devi Sunar Şirketler Grubu’na CEO olarak atanan Hasan A. Özkan da, yönetimde aileden 3’üncü kuşağı temsil ediyor.

Özkan, yeni dönemde nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Güney Asya ve Uzakdoğu Asya’ya odaklanacak.

Maryland Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Özkan, çeşitli kuruluşlardaki yöneticilik deneyiminin ardından, 2017 yılında, bünyesinde Elita Gıda, Sunar Mısır, Sunar Pazarlama ve Sunar Özlem'in bulunduğu Sunar Şirketler Grubu’na CEO olarak atandı. Özkan, dünya nüfusunun yarısını oluşturan Güney ve Uzak Doğu Asya ülkelerinde şirket etkinliğini ve pazar payını artırmayı hedefliyor.

2009'da ihracata başladı

Sunar şirketlerinin temeli 1970’lerin ilk yarısında kurucusu Nuri Çomu’nun çırçır ve çeltik alanında yaptığı yatırımlarla atıldı. Sunar’ın bugün en kıdemli şirketi olan Sunar Özlem AŞ ise, 1976 yılında un fabrikası olarak kuruldu. Osmaniye’nin ilk sanayi tesislerinden biri olan Sunar Özlem’e, 1997 yılında yem üretim tesisi de eklendi. Yüksek Ziraat Mühendisi Nuri Çomu, 1980’li yıllardan itibaren pamuğun ekonomik ömrünün tükenmekte olduğunu ve yeni ürün arayışlarının bulunduğunu görüp, Türkiye’de mısırın bir endüstri girdisi olmasını amaçlayarak 1985 yılında Sunar Mısır AŞ’yi kurdu. Devlet teşvikleri sonucunda bölgede ayçiçeği ekiminin yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde, ayçiçeğini işleyecek yeterli miktarda fabrika bulunmadığı için, 2006 yılında grubun bitkisel sıvı yağ üretici firması Elita Gıda hayata geçti. Modern meyvecilik kuruluşu NÇS Tarım da aynı yıl faaliyete başladı. Grubun 2009 yılında başladığı ihracat faaliyetlerinin bir sonucu olarak, 2010 yılında kurulan Sunar Pazarlama Şirketi, tüm grup şirketlerinin ürünlerinin yurt dışı satışını üstlendi. Sunar Grup şirketleri, yarım asra yaklaşan tecrübesi ve 850’den fazla çalışanı ile geniş ürün gamını Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkeye kendi markasıyla sunuyor.

3 kuşak birlikte yönetimde

Yıllar içinde yeni iş alanları ve yeni şirketler kazandıklarını kaydeden CEO Hasan Özkan, işe ilk başladıkları dönemde çalışan sayılarının 10’larla ifade edildiğini dile getirdi. Grup bünyesinde tam zamanlı çalışan sayısının 850 olduğunu anlatan Özkan, “NÇS Tarım’daki mevsimlik işçilerimiz ve şirketlerimizin oluşturduğu ekonomi neticesinde 3 bin kadar insanın istihdamına vesile oluyoruz. Ama bundan daha önemlisi biz Sunar olarak bir aileyiz. Şirketlerin kaçıncı kuşak tarafından yönetildiği sorulur her zaman. Oysa bizde sadece ikinci kuşak yöneticiler değil, aynı zamanda ikinci kuşak çalışanlar var. Baba-Oğul birlikte emeğini ortaya koyan çalışanlarımız var çok şükür. Bugün üst yönetim kadromuzda 3 kuşak birlikte çalışmaktadır. Ben de şirketin üçüncü kuşağında yer almaktayım” dedi.

15 uluslararası fuara katılıyor

CEO Özkan, 2009 yılından bu yana devam ettikleri ihracat çalışmaları hakkında da şu bilgileri verdi: “Bu süreci yürüten profesyonel bir dış ticaret ekibine sahibiz. 5 kıtada 100’den fazla ülkeye kendi markamızla ihracat yapıyoruz. Sektörümüzün öncü ihracat kuruluşuyuz. Türkiye nişasta ihracatının yüzde 45’i, glikoz ihracatının yüzde 23’ü, mısır yağı ihracatının yüzde 60’ı şirketlerimize aittir. Bu başarıyı yakalamak için; 50’den fazla ülkeye ticari ziyaretler ve dünyadaki en prestijli 15 uluslararası ticaret fuarına katılım gerçekleştiriyoruz. Hedef pazar olarak sadece bizim açımızdan değil, tüm ihracatçılar açısından; Çin, Hindistan, Endonezya, Pakistan, Nijerya, Bangladeş, Rusya, Japonya, Filipinler, Afganistan ve Malezya oldukça önemli ülkeler. Bu ülkelerin toplam nüfusu yaklaşık 4 milyar insan demek. Yani dünya nüfusunun yarıdan bir miktar daha fazladır. Bu ülkelerin yoğun nüfusa sahip olması, kimisinin de bakir pazarlar olması nedeniyle hedef ülkeler olarak bu pazarlarda şirketimizin etkinliğini ve pazar payını artırmayı hedefliyoruz.”