Sunar’dan enflasyonla mücadeleye destek

ADANA (DÜNYA)

Tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Sunar Şirketler Grubu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başlattığı, Ticaret Bakanlığı’nın destek verdiği ‘Birlikten Berekete’ temalı enflasyonla mücadele programına tüketiciye sundukları temel gıda ürünlerinde indirim yaparak katkıda bulunacağını açıkladı.

Sunar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, ‘Birlikten Berekete, Sunar’dan Memlekete’ adını verdikleri indirim kampanyası başlattıklarını, global emtia enflasyonunun vatandaşa ve Türkiye ekonomisine yaşattığı zorlu sürecin ancak birliktelik ve fedakarlıkla aşılabileceğini söyledi.

Sunar Şirketler Grubu olarak zorlu tedarik şartlarına, artarak devam eden yüksek maliyetlere rağmen böyle bir karar aldıklarını vurgulayan Çomu, “Türkiye’nin 2 bin noktasındaki zincir marketlerde tüketiciyle buluşan Hüner mısır yağı 2 ve 5 litre ürün çeşitlerinde, stoklarla sınırlı ve anlaşmalı marketler kanalıyla olmak üzere indirim ve 3 ay boyunca sabit fiyat uygulaması gerçekleştirilecek. Ekonomide verilen mücadelede devletimizin yanındayız. Vatanımız ve memleketimizin güzel insanları için bugünden itibaren yıllardır Türkiye’nin önde gelen mısır yağı üreticisi olarak bu kararı aldık.” dedi.

“Dedemizin nasihatı”

Sunar Şirketler Grubu’nun yarım asrı geride bırakmaya hazırlandığını, bu sürecin tamamında tüm yatırımların yurt içine yapıldığını anlatan Mustafa Nuri Çomu, “Bize baba ve dedemizin ilk nasihati ‘Bu toprağı ve bu toprağın insanını seveceksiniz. Önce onların yararı için çalışacaksınız’ oldu. Sunar’da vatan ve millet sevgisi geleneğini asla bozmayacağız. Bugünün fedakârlık zamanı olduğuna, devletimizin yanında olmamız gerektiğine inandığımız günler olduğuna inanıyoruz. Belki kazanmadığımız gibi kayıplarımız olacak. ‘Birlikten Berekete’ programına verilecek desteği önemli buluyoruz.” diye konuştu.