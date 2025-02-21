SunExpress 150 milyon yolcu taşıdı, 15 yeni rotaya uçacak

Necmi ÇELİK

Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklı­ğında Almanya ile Türkiye arasındaki turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla kurulan SunExp­ress, 35. kuruluş yıl dönümü­nü “Güneş ve Ötesine 35 Yıl” temalı özel bir konferans­la kutladı.

SunExpress CE­O’su Max Kownatzki ve Su­nExpress CEO Yardımcısı Tuncay Eminoğlu’nun katı­lımıyla Antalya’da gerçek­leşen konferansa Türkiye ve Avrupa’dan havacılık ve tu­rizm sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Su­nExpress CEO’su Max Kow­natzki, “SunExpress’in hi­kayesi 35 yıl önce, Frankfurt ve Antalya arasında tek bir uçakla gerçekleştirilen char­ter uçuşlarla başladı. Bugün, 150 milyondan fazla yolcu­nun hayatına dokunarak, ‘Avrupa’nın En İyi Tatil Ha­va Yolu’ unvanını gururla ta­şıyoruz.

Uçuşlarımızla sade­ce şehirleri birbirine bağla­mıyoruz; kültürleri, aileleri ve arkadaşları bir araya ge­tiriyoruz. Üç kıtada 200’den fazla destinasyona sunduğu­muz uçuşlarla Türkiye’nin turizm elçisi misyonuyla ça­lışıyoruz. Bu başarı bir te­sadüf değil; her bir çalışanı­mızın emeği, yolcularımızın güveni ve değerli iş ortakları­mızın desteğiyle elde ettiği­miz bir sonuçtur. Müşterile­rimiz, iş ortaklarımız, turizm ve havacılık sektörü için bü­yümeye ve değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

“Koltuk kapasitemizi 2 katına çıkarıyoruz”

Max Kownatzki, “Geçtiği­miz yıl bugüne kadarki en ge­niş uçuş ağımızla 15 milyona yakın yolcu taşıyarak önem­li bir kilometre taşına ulaş­tık. Bu yaz için koltuk kapa­sitemizi pandemi öncesi­ne göre neredeyse iki katına çıkarıyoruz. Maliyetlerde­ki artışlar nedeniyle talepte bir düşme olabilir beklenti­si vardı. Ancak şimdi görüyo­ruz ki Türkiye’ye yönelik se­yahat talebi çok güçlü. Şim­diden 2024 yılına kıyasla yaz için olan ön rezervasyonlar­da yüzde 25'lerin üzerinde bir artış gördük” dedi.

Sek­törde maliyetlerin çift hane­li arttığına dikkat çeken Max Kownatzki, "Gelir tarafında ise tek haneli artışlar söz ko­nusu. Biz de bilet fiyatı artış­larını tek haneli oranlarda tutmaya çalışıyoruz. İşgücü maliyetlerindeki yükseliş sü­rüyor. Tedarikçilerimizden yansıyan maliyetler artıyor, yer hizmetleri ve navigasyon maliyetleri de artıyor. Bu ma­liyet artışları hem bize de ha­vacılık endüstrisine sonuçta yansıyor” diye konuştu.

"Yakında Erzurum’dan Düsseldorf’a uçacağız”

SunExpress CEO Yardımcısı Tuncay Eminoğlu’nun verdiği bilgiye göre 2035 yılına kadar uçak filosunu 166 adete ulaştırmayı hedefleyen şirket, 2025 yılında filosunu uçak sayısını 85’e çıkaracak. Hava yolu, 2025 yazında 15 yeni dış hat noktası ile uçuş ağını daha da genişletecek. Eminoğlu, SunExpress'in uçtuğu destinasyon sayısını arttırma hedefi doğrultusunda bu yaz Antalya’dan Glasgow, Liverpool, Amman ve Kişinev’e; İzmir’den Cork’a; Dalaman’dan Londra Stansted, Glasgow ve Newcastle’a; Balıkesir’den Stuttgart’a; Bursa’dan Düsseldorf ve Stuttgart’a; Ordu-Giresun’dan Düsseldorf’a; Erzurum’dan Düsseldorf’a; Kayseri’den Hannover ve Londra Stansted’e yeni uçuşlar başlatılacağını kaydetti.