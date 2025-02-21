SunExpress 150 milyon yolcu taşıdı, 15 yeni rotaya uçacak
SunExpress, 35’inci yıl dönümünü kutluyor. Hikayenin Frankfurt ve Antalya arasında tek bir uçakla başladığını söyleyen SunExpress CEO’su Kownatzki, “35 yılda 150 milyondan fazla yolcunun hayatına dokunduk. 2025 yazında 15 yeni dış hat noktası ile uçuş ağımızı genişleteceğiz" dedi.
Necmi ÇELİK
Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığında Almanya ile Türkiye arasındaki turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla kurulan SunExpress, 35. kuruluş yıl dönümünü “Güneş ve Ötesine 35 Yıl” temalı özel bir konferansla kutladı.
SunExpress CEO’su Max Kownatzki ve SunExpress CEO Yardımcısı Tuncay Eminoğlu’nun katılımıyla Antalya’da gerçekleşen konferansa Türkiye ve Avrupa’dan havacılık ve turizm sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı. Burada açıklamalarda bulunan SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “SunExpress’in hikayesi 35 yıl önce, Frankfurt ve Antalya arasında tek bir uçakla gerçekleştirilen charter uçuşlarla başladı. Bugün, 150 milyondan fazla yolcunun hayatına dokunarak, ‘Avrupa’nın En İyi Tatil Hava Yolu’ unvanını gururla taşıyoruz.
Uçuşlarımızla sadece şehirleri birbirine bağlamıyoruz; kültürleri, aileleri ve arkadaşları bir araya getiriyoruz. Üç kıtada 200’den fazla destinasyona sunduğumuz uçuşlarla Türkiye’nin turizm elçisi misyonuyla çalışıyoruz. Bu başarı bir tesadüf değil; her bir çalışanımızın emeği, yolcularımızın güveni ve değerli iş ortaklarımızın desteğiyle elde ettiğimiz bir sonuçtur. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız, turizm ve havacılık sektörü için büyümeye ve değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.
“Koltuk kapasitemizi 2 katına çıkarıyoruz”
Max Kownatzki, “Geçtiğimiz yıl bugüne kadarki en geniş uçuş ağımızla 15 milyona yakın yolcu taşıyarak önemli bir kilometre taşına ulaştık. Bu yaz için koltuk kapasitemizi pandemi öncesine göre neredeyse iki katına çıkarıyoruz. Maliyetlerdeki artışlar nedeniyle talepte bir düşme olabilir beklentisi vardı. Ancak şimdi görüyoruz ki Türkiye’ye yönelik seyahat talebi çok güçlü. Şimdiden 2024 yılına kıyasla yaz için olan ön rezervasyonlarda yüzde 25'lerin üzerinde bir artış gördük” dedi.
Sektörde maliyetlerin çift haneli arttığına dikkat çeken Max Kownatzki, "Gelir tarafında ise tek haneli artışlar söz konusu. Biz de bilet fiyatı artışlarını tek haneli oranlarda tutmaya çalışıyoruz. İşgücü maliyetlerindeki yükseliş sürüyor. Tedarikçilerimizden yansıyan maliyetler artıyor, yer hizmetleri ve navigasyon maliyetleri de artıyor. Bu maliyet artışları hem bize de havacılık endüstrisine sonuçta yansıyor” diye konuştu.
"Yakında Erzurum’dan Düsseldorf’a uçacağız”
SunExpress CEO Yardımcısı Tuncay Eminoğlu’nun verdiği bilgiye göre 2035 yılına kadar uçak filosunu 166 adete ulaştırmayı hedefleyen şirket, 2025 yılında filosunu uçak sayısını 85’e çıkaracak. Hava yolu, 2025 yazında 15 yeni dış hat noktası ile uçuş ağını daha da genişletecek. Eminoğlu, SunExpress'in uçtuğu destinasyon sayısını arttırma hedefi doğrultusunda bu yaz Antalya’dan Glasgow, Liverpool, Amman ve Kişinev’e; İzmir’den Cork’a; Dalaman’dan Londra Stansted, Glasgow ve Newcastle’a; Balıkesir’den Stuttgart’a; Bursa’dan Düsseldorf ve Stuttgart’a; Ordu-Giresun’dan Düsseldorf’a; Erzurum’dan Düsseldorf’a; Kayseri’den Hannover ve Londra Stansted’e yeni uçuşlar başlatılacağını kaydetti.