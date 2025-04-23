SunExpress 2024’ü 2,2 milyar euro rekor gelirle kapattı
THY ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2024’te gelirini yüzde 23 artırarak 2,2 milyar euroya taşıdı.
Geçtiğimiz yıl, yüzde 86’lık doluluk oranıyla 15 milyon yolcu taşıyan hava yolu, 2025 yaz sezonunda uçuş ağına 15 yeni dış hat rotası ekledi. Koltuk kapasitesini pandemi öncesi döneme göre yaklaşık iki katına çıkaran SunExpress, bu yıl 16,8 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.
SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “Geçen yıl hem kapasite hem de filo büyümesi anlamında rekor bir büyüme gerçekleştirirken, şirket tarihimizin en yüksek gelirine ve kârına ulaştık. 4 binin üzerinde çalışanımızla 15 milyon yolcuya hizmet verdik. Bu yıl sektörde 35. yılımızı kutlarken, ülke turizmine, istihdama ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi. Türkiye’nin, 2025 hedefinin 64 milyon turisti ağırlama olduğunu belirten Kownatzki, “SunExpress olarak 2025 yazında 85 uçaklık filomuzla 35 ülkede, 237 rotada hizmet vereceğiz. Yılın ikinci çeyreği için erken rezervasyon oranımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 arttı” diye konuştu.
Antalya’ya Düsseldorf’tan günde 7, Köln’den günde 6, Berlin’den günde 5 adede kadar uçuş gerçekleştirdiklerini belirten Kownatzki, “Geçtiğimiz yıl Almanya’dan Türkiye’ye seyahat eden 6,6 milyon yolcunun yarısından fazlasının SunExpress’i tercih etmesi bizim için büyük bir mutluluk. Almanya’dan Kayseri ve Bursa’ya yeni dış hat rotalarımızla aileleri buluşturuyoruz” dedi.