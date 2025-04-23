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SunExpress 2024’ü 2,2 milyar euro rekor gelirle kapattı

THY ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2024’te gelirini yüzde 23 artırarak 2,2 milyar euroya taşıdı.

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SunExpress 2024’ü 2,2 milyar euro rekor gelirle kapattı
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Geçtiğimiz yıl, yüz­de 86’lık doluluk oranıyla 15 milyon yolcu taşıyan hava yo­lu, 2025 yaz sezonunda uçuş ağına 15 yeni dış hat rotası ekledi. Koltuk kapasitesini pandemi öncesi döneme gö­re yaklaşık iki katına çıkaran SunExpress, bu yıl 16,8 mil­yon yolcu taşımayı hedefliyor.

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “Geçen yıl hem kapasite hem de filo büyüme­si anlamında rekor bir büyü­me gerçekleştirirken, şirket tarihimizin en yüksek geliri­ne ve kârına ulaştık. 4 binin üzerinde çalışanımızla 15 milyon yolcuya hizmet ver­dik. Bu yıl sektörde 35. yılımı­zı kutlarken, ülke turizmine, istihdama ve ekonomiye kat­kı sağlamaya devam ediyo­ruz” dedi. Türkiye’nin, 2025 hedefinin 64 milyon turisti ağırlama olduğunu belirten Kownatzki, “SunExpress ola­rak 2025 yazında 85 uçaklık filomuzla 35 ülkede, 237 ro­tada hizmet vereceğiz. Yılın ikinci çeyreği için erken re­zervasyon oranımız geçtiği­miz yıla göre yüzde 11 arttı” diye konuştu.

Antalya’ya Düsseldorf’tan günde 7, Köln’den günde 6, Berlin’den günde 5 adede ka­dar uçuş gerçekleştirdiklerini belirten Kownatzki, “Geçtiği­miz yıl Almanya’dan Türki­ye’ye seyahat eden 6,6 milyon yolcunun yarısından fazlası­nın SunExpress’i tercih et­mesi bizim için büyük bir mutluluk. Almanya’dan Kay­seri ve Bursa’ya yeni dış hat rotalarımızla aileleri buluş­turuyoruz” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL