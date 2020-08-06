SunExpress, Anadolu-Avrupa uçuş ağını genişletiyor

06 Ağustos 2020

SunExpress, ağustos ayında Anadolu-Avrupa uçuşlarına yeni destinasyonlar ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, seyahat yasaklarının kaldırılmasının ardından güncellediği uçuş planı kapsamında Anadolu'nun 10 kentini direk tarifeli seferler ile Avrupa'da 17 destinasyona bağlıyor.

Antalya ve İzmir'in dışında Adana, Kayseri, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Konya, Malatya, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplamda 10 Anadolu şehrinden Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Danimarka, İsveç, Belçika ve İngiltere gibi pek çok ülkeye direkt uçuş düzenleyen SunExpress, Anadolu-Avrupa uçuş ağını yeni destinasyonlarla genişletiyor.

Bu yaz, Adana uçuşlarına Avrupa'nın Brüksel ve Hamburg şehirlerinin ardından Amsterdam'ı da ekleyen şirket, Kayseri ve Gaziantep'ten İsviçre'nin Basel kentine sefer düzenlemeye başladı.