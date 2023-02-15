SunExpress, bilet değişiklik ve iptal hakkını 31 Mart’a kadar uzattı
SunExpress, deprem felaketi nedeniyle seyahat planlarını değiştirmek veya askıya almak isteyen tüm yolculara, 5 Şubat 2023 tarihinden önce yaptıkları ve 14-28 Şubat 2023 tarihleri arasında planladıkları tüm yurt içi uçuşları için yeni uçuş tarihi en geç 31 Mart 2023 olacak şekilde ücretsiz bilet değişikliği ve iptal hakkı sunduğunu duyurdu.
SunExpress, deprem bölgesinden gerçekleştirdiği ücretsiz tahliye uçuşlarını da 20 Şubat’a kadar uzattığını açıklamıştı. Yolcular, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşları için SunExpress web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz rezervasyon yapabilecek.
SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla bugüne kadar toplam 200 özel uçuş gerçekleştirdi. Düzenlediği özel uçuşlarda yaklaşık 5000 arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan SunExpress, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen 11 binden fazla kişinin bölgeden tahliyesini sağladı.
Hava yolu, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 174 ton yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı.