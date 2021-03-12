SunExpress, İzmir'den 5 yeni destinasyona uçacak

SunExpress, bu yaz İzmir'den yapacağı uçuşlarda kapasite ve frekans artışına gidiyor. SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, bu yaz Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki 15 şehirden İzmir'e direkt uçuş düzenleyeceğini açıklayan SunExpress; Amsterdam, Paris, Londra, Brüksel, Kopenhag gibi Avrupa'nın gözde turizm başkentlerinden uçuşlarda da frekans artıracak.

Eindhoven, Marsilya, Oslo, Helsinki ve St. Petersburg seferlerine bu yaz yeniden başlayacak şirket, İzmir'e toplamda 1,7 milyondan fazla koltuk sunacak.

SunExpress, İzmir uçuş ağına eklediği yeni rotaları Tel Aviv ve Beyrut'a 23 Mayıs itibarıyla haftada iki kez, Kiev uçuşları 26 Mayıs'tan, Cenevre uçuşları ise 2 Temmuz'dan itibaren haftada bir kez düzenlenecek.

İzmir'den 14 Anadolu şehrine sefer düzenleyen şirket, 14 Mayıs itibarıyla her cuma akşamı Bodrum'a gidiş ve pazartesi sabahı ise Bodrum'dan dönüş olacak şekilde sefer gerçekleştirecek. Ayrıca Adana, Antalya ve Diyarbakır'a düzenlenen uçuşlar da günde 3 sefere çıkarılacak ve iç hat destinasyonunda frekans artışı sunulacak.