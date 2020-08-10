SunExpress, turistik uçuşlarda kapasite artışına gidiyor

10 Ağustos 2020

Türkiye’deki uçuş yasaklarının kaldırılmasının ardından Haziranda iş ve dış hatlarda Antalya ve İzmir’den uçuş düzenleyen SunExpress, Türkiye’nin 14 kentinden Avrupa’daki 29 noktaya doğrudan tarifeli uçuşlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, SunExpress'in Alman hükümetinin Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum’a seyahat uyarılarını kaldırması ile birlikte bu dört şehre olan turistik uçuşlarda kapasite artışına gideceği bildirildi.

Antalya’yı direkt tarifeli seferlerle yurt içinde ve dışında çok sayıda destinasyona bağlayan SunExpress'in Ağustos ayında Antalya uçuşlarında yüzde 15’lik bir kapasite artışı sunduğunun kaydedildiği açıklamada:

"Antalya’dan Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih, Stuttgart, Berlin ve Nürnberg gibi şehirlerine günlük uluslararası uçuş düzenleyen SunExpress, Ağustos ayında Antalya-Almanya uçuş ağına Münster ve Osnabrück destinasyonlarını da ekliyor. SunExpress, Antalya’dan Avrupa’nın 21 kentine direkt tarifeli sefer sunarken, Ağustos ayında Londra, Paris, Viyana ve daha birçok destinasyona olan uçuş sayısını artırıyor. Havayolu, ayrıca Köln, Frankfurt, Münih, Düsseldorf ve Berlin’den haftada bir kez Dalaman’a direkt tarifeli sefer sunuyor. İç hat uçuşları çerçevesinde ise Antalya’dan Adana ve Diyarbakır’a haftada 10, Van’a 7, Gaziantep’e 6, Trabzon ve Samsun’a 3 ve Kayseri’ye 2 kez uçuş sunan SunExpress, ayrıca Ağustos ayında Antalya-İzmir uçuşlarını günde 2 seferden 4’e çıkarıyor." ifadelerine yer verildi.

İzmir’den Almanya'daki 10 kente sefer düzenliyor

Açıklamada, dış hatlarda İzmir’den Almanya’nın 10 kentine direkt tarifeli sefer düzenleyen SunExpress'in Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Münih, Hamburg, Hannover, Köln gibi Almanya’nın pek çok kentine sefer sayısını da artırdığına dikkat çekildi.

SunExpress'in Zürih’e haftada 5, Viyana ve Paris’e haftada 3, Brüksel ve Kopenhag’a haftada 2 ve Stockholm’e haftada 1 kez İzmir’den karşılıklı uçuş sunduğunun aktarıldığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "SunExpress, Amsterdam ve Basel rotalarında da frekans artışı sunuyor. Havayolu ayrıca her Cuma günü Düsseldorf, Frankfurt, Hannover ve Münih’ten Bodrum’a direkt tarifeli seferler sunuyor. İç hat uçuşları çerçevesinde ise İzmir’den Antalya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Samsun, Van, Kars, Konya ve Malatya’ya uçuş düzenleyen SunExpress, Ağustos ayında Hatay’a uçuş sayısını artırarak haftada 4 sefer sunuyor. İç hatlarda İzmir’den toplamda 13 destinasyona uçan havayolu, Ağustos ayında Erzurum uçuşlarını haftada 4’e ve Trabzon uçuşlarını ise haftada 6 sefere çıkarıyor."