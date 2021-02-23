SunExpress, Türkiye-Avrupa arasındaki uçuş ağına 23 yeni rota ekledi

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yaz sezonu uçuş planını ve uçmaya başlayacağı yeni destinasyonlarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre SunExpress, Türkiye ile Avrupa arasındaki uçuş ağına 23 yeni rota eklerken, Antalya ve İzmir'den ilk kez Ortadoğu’nun üç önemli merkezine uçmaya başlacak.

Türkiye’nin gözde tatil destinasyonları olan Akdeniz ve Ege kıyılarına tarifeli seferlerle "en fazla" turist getiren hava yolu şirketlerinden SunExpress, salgın ve seyahat kısıtlamaları sebebiyle durgun geçen bir yılın ardından 2021 yazında Türk turizminin güçlü bir dönüş yapmasına destek olmaya hazırlanıyor.

Türkiye'den 27 ülkeye aktarmasız uçuş gerçekleştiriyor

Verilen bilgiye göre, Türkiye’den toplamda 27 ülke ve 52 destinasyona aktarmasız uçuş gerçekleştiren SunExpress, 2021 yaz sezonu uçuş planında dış hatlarda yaklaşık 6 milyon, iç hatlarda ise 1,8 milyon koltuk sunacak.

Merkezi Antalya’yı iç hatlarda 10, dış hatlarda ise 40 destinasyona bağlayacak olan SunExpress’in 2021 yaz sezonunda Antalya’dan uçuş sunacağı yeni destinasyonlar şöyle: "Beyrut, Hatay, Cenevre, Malatya, Erbil, Kişinev, Lübliyana, Londra, Gatwick, Manchester, Sofya, Tel Aviv."

SunExpress, yeni sezonda aktarma merkezi İzmir’den dış hatlarda 31, iç hatlarda 14 destinasyona uçacak. İzmir’den başlayacak yeni uçuşlar ise şu şekilde sıralandı: "Beyrut, Bodrum, Cenevre, Kiev, Tel Aviv."

Öte yandan, Antalya ve İzmir dışında ise Bodrum ve Dalaman dahil olmak üzere 15 Anadolu şehrini Avrupa’nın birçok önemli kentine aktarmasız uçuşlarla bağlayan SunExpress, 2021 yaz sezonuyla birlikte 5 farklı Anadolu şehrinden 7 yeni güzergaha daha uçmaya başlayacak.

"Avrupalı turistlerin Türkiye'ye akın etmesini bekliyoruz"

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, "Önümüzdeki yaz sezonunda seyahate olan talebin oldukça artacağını öngörüyoruz. Aşılama çalışmalarının ve hızlı test uygulamalarının birçok ülkede yaygın bir şekilde hayata geçmesiyle beraber, yaz aylarında Avrupalı turistlerin Türkiye'deki tatil merkezlerine akın etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, koronavirüsün yayılmasını önlemek için en başından beri başarılı çalışmalar yürüttüğünü ve "güvenli turizm" uygulaması ile bu konudaki kararlığını fazlasıyla kanıtladığını belirten Kownatzki, "Türkiye’de aşı olan nüfusun belirli bir seviyenin üzerine çıkması ve COVID-19 testlerinin kolaylaşmasıyla birlikte, Türk turizminin yüksek bir ivme kazanacağına ve her zamankinden güçlü bir şekilde geri döneceğine inancımız tam. Türk turizminin önemli bir ortağı olarak, bu yıl sektörün güçlü bir şekilde geri dönmesi için gereken tüm desteği sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ortadoğu’ya uçuşlar başlıyor

SunExpress’in yeni sezon ile birlikte uçuş ağına 23 yeni güzergah eklediklerini açıklayan Max Kownatzki, şunları kaydetti: "Bu yaz, turistik veya aile ziyareti amacıyla bizi tercih eden yolcularımız için Türkiye ile Avrupa arasında kurduğumuz köprüyü güçlendirmekle kalmayıp yeni pazarlara da açılıyoruz. Antalya ve İzmir’i Doğu Avrupa ve Orta Doğu’nun önemli merkezlerine bağlayacağız. Dinamik yapımız sayesinde, yeni rotalarımızı belirlerken yolcularımızın taleplerini dikkate alarak, uçmayı en çok talep ettiği destinasyonlara ağırlık veriyoruz."