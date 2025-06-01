SunExpress, uçuş ağına bir kenti daha ekledi

31 Mayıs’ta gerçekleşen ilk uçuş öncesi Cork Havalimanı’nda düzenlenen kutlamada, yolcular Türk mutfağından lezzetleri tanıma fırsatı buldu. Cork-İzmir direkt tarifeli uçuşları, yaz sezonu boyunca haftada iki kez karşılıklı olarak gerçekleştiriliyor.

SunExpress Grup Satış Kıdemli Müdürü Tobias Bracht, “Cork Havalimanı’ndan İzmir’e ilk uçuşumuzu gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Uçuş ağımızı genişletme stratejimizi yansıtan bu yeni rota, İrlanda operasyonlarımıza verdiğimiz önemi de ortaya koyuyor. Cork’tan gelen misafirlerimize İzmir’in zengin kültürünü, tarihini ve sunduğu eşsiz deneyimleri keşfetme fırsatı sunduğumuz bu yeni hatla birlikte, yolcularımıza cazip destinasyonlar ve üstün kalitede seyahat deneyimi sunma taahhüdümüzü daha da güçlendiriyoruz” dedi.

Cork Havalimanı Havacılık İş Geliştirme ve İletişim Direktörü Tara Finn ise şunları söyledi:

“SunExpress’in Cork’tan İzmir’e gerçekleştirdiği ilk uçuşu kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız pazar araştırmaları, Türkiye’ye yönelik doğrudan uçuşlar için güçlü bir talep olduğunu ortaya koyuyor. Yaz sezonu operasyonlarımıza önemli bir katkı sağlayacak bu hattı yolcularımızla buluşturmak adına bizimle iş birliği yapan SunExpress’e teşekkür ederiz. SunExpress, Cork Havalimanı’nda hizmet veren dokuzuncu ve en yeni hava yolu oldu. İzmir hattının son derece başarılı olacağına gönülden inanıyoruz.”

Dublin’den Antalya ve Dalaman’a düzenlenen seferlere yoğun talebin ardından başlatılan Cork-İzmir uçuşlarıyla SunExpress, İrlanda’dan Ege kıyılarına erişimi kolaylaştırırken, İzmir’den seyahat edenlere de İrlanda’nın güneyindeki bu renkli kente yeni bir seyahat seçeneği sunuyor.

Birleşik Krallık ve İrlanda’da uçuş ağı ve kapasite genişliyor

SunExpress, 2025 yazında Birleşik Krallık ve İrlanda’daki koltuk kapasitesini bir önceki yıla göre yüzde 25 artırarak yaklaşık 2 milyona çıkardı. Nisan ayında başlayan Glasgow ve Liverpool uçuşlarının yanı sıra, Cork hattı da bölgedeki büyümenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Hava yolu, Birleşik Krallık ve İrlanda’da 13 havalimanında hizmet veriyor.

Almanca konuşulan ülkelerin ardından Birleşik Krallık ve İrlanda, SunExpress’in odaklandığı ikinci pazar olarak öne çıkıyor. Hava yolunun 2025 yazında uçuş ağına eklediği 15 yeni rotanın 7’si de bu pazardan geliyor.