Sunexpress, yaz sezonunda Samsun'a 6 hat ile doğrudan uçacak

SAMSUN - SunExpress Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin ile SunExpress Anadolu Bölge Satış Sorumlusu Murat Katran, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaret etti. Özpekin, 2021 yaz sezonunda Samsun’a iç hatlarda Antalya ve İzmir’den karşılıklı olarak haftada 4 gün, dış hatlarda ise haftada 3 gün Düsseldorf, 2 gün Stuttgart, 1 gün Frankfurt ve Hannover’dan uçuş yapacaklarını söyledi. Özpekin, SunExpress’in Samsun’a yatırımlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti. Avrupa’ya uçuş sayılarının artmasının hem ticaret hem de turizmin gelişmesi açısından sevindirici olduğunu belirten Salih Zeki Murzioğlu da “Kentimiz turizmin yanı sıra, bölgenin en önemli ticaret merkezi. Yatırımlar artıkça, şehir geliştikçe hava taşımacılığı gelişiyor” diye konuştu.