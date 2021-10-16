SunExpress: Yaz sezonunda yüzde 85 doluluk oranına ulaştık

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Havacılık ve Uzay Tıbbı Platformu tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve SunExpress Hava Yolları iş birliğiyle 14-17 Ekim'de gerçekleştirilen Havacılık ve Uzay Tıbbı Kongresi’nde havacılık tıbbına ilişkin güncel konuları ele almak üzere sektörün önde gelenleri buluştu.

Antalya’da gerçekleştirilen kongrede Havacılık ve Uzay Tıbbı Platformu Başkanı Prof. Dr. Fehmi Töre, Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve SunExpress Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Türkiye, geçen yıl 'Güvenli Turizm Programı'nı hayata geçiren birkaç ülkeden biri olarak çok cesur ve doğru adımlar attı. Bizim de SunExpress olarak pandeminin başından beri en önemli gündem maddemiz 'güvenli turizm' oldu. Bu süreçte, yolcularımız ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için tüm önlemleri ivedilikle aldık ve almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, Türkiye’nin turizm elçisi misyonuyla hareket eden bir hava yolu olarak hem Türkiye turizmini hem de havacılık sektörünü desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından uçuş ağımıza eklediğimiz yeni destinasyonların yanı sıra Türkiye’nin tatil rotalarına frekans artışı sunduk ve bu sene yaz sezonunda 3 milyonun üzerinde yolcu taşıyarak, yüzde 85 doluluk oranına ulaştık. Pandemi döneminde de tarifeli seferlerle Akdeniz ve Ege Bölgelerine en fazla turist getiren havayolu olmaya devam ederek Türkiye turizmini destekleme vaadimizin arkasında durduk." değerlendirmesinde bulundu.