SunExpress’e yeni CEO

30 Ocak 2020

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in tepe yönetimine yeni atama yapıldı. Jens Bischof’un Eurowings CEO’luğuna atanmasıyla boşalan, SunExpress CEO’luğu görevine Max Kownatzki getirildi. Dr. Max Kownatzki 15 Nisan 2020 tarihi itibariyle yeni görevine başlayacak. Max Kownatzki, Lufthansa Group Hub Havayolları Uçuş ağı ve Ortaklık Yönetiminden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Almanya ve Türkiye arasındaki en büyük tatil ve etnik seyahat havayollarından biri konumundaki SunExpress, 4200’den fazla çalışanı ile her yıl 10 milyon yolcu taşıyor. SunExpress, geçen yıl 84 uçağı ile şirket tarihinin en büyük filosunu işletti. Bu yıl havacılık ve turizmde 30. yılını kutlayan SunExpress’in CEO’luğunu üstlenen Max Kownatzki, şirketin Türkiye merkezi Antalya ve Almanya merkezi Frankfurt’ta görev yapacak.

SunExpress Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, şirketin yeni CEO’su Max Kownatzki’nin mesleki tecrübesi ile kendini kanıtlamış bir profesyonel olduğunu söyledi. Aycı, “Kownatzki’nin SunExpress’i büyüme yolculuğunda daha ileriye taşıyacağına ve Avrupa’nın rekabet ortamında güçlü bir marka olarak konumlandıracağına inanıyoruz” dedi.

SunExpress Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Thorsten Dirks ise, “SunExpress, yeni CEO’su ile tatil havayolu pazarında lider taşıyıcı olarak konumunu güçlendirmeye devam edecek” diye konuştu.

Max Kownatzki (47), kariyerine 2002 yılında New York ve Münih merkezli strateji danışmanlığı firması Oliver Wyman’da başladı. 2013 yılına kadar, kıdemli ortak olarak havayolu sektöründen müşterilere stratejik birleşmeler ve ticari operasyonlar konularında danışmanlık verdi. Alman vatandaşlığının yanı sıra Amerikan vatandaşlığı da bulunan Max Kownatzki, ticari pilotluk lisansına sahip.