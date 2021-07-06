SunExpress’in Kayseri-Lyon uçuşları başlıyor

SunExpress, 2021 yaz uçuş programı kapsamında Kayseri’den düzenlediği Avrupa uçuşlarına Amsterdam, Basel, Köln, Dusseldorf, Frankfurt, Hanover, Münih ve Stuttgart’ın yanı sıra Fransa’nın popüler kenti Lyon’u da ekliyor.

Bu yaz Kayseri’den toplamda 9 dış hat destinasyonuna direkt karşılıklı sefer düzenleyen SunExpress ile Kayseri - Lyon aktarmasız uçuşları, 8 Temmuz’dan itibaren haftada 1 kez, Perşembe günleri gerçekleşecek.



İç hatlarda ise Kayseri’den merkezi Antalya’ya haftada dört, İzmir’e ise beş sefer sunan SunExpress, merkezleri Antalya ve İzmir’in yanı sıra, toplamda 13 Anadolu şehrini Avrupa’da 16 destinasyona direkt tarifeli seferlerle bağlıyor.