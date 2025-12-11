SunExpress’te koltuk değişimi: Marcus Schnabel CEO'luk görevini devralıyor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortak kuruluşu SunExpress’in yönetiminde değişikliğe gidildi. Yönetim Kurulu kararıyla Marcus Schnabel, 1 Şubat 2026’dan itibaren SunExpress’in yeni CEO’su olacak. Schnabel, Ocak sonunda görevinden ayrılacak olan ve 2020’den bu yana şirkete önemli katkılar sağlayan Max Kownatzki’nin yerini alacak. Kownatzki, Eurowings’in CEO’su olarak kariyerine devam edecek.

Lufthansa Grubu’nda 2024’ten bu yana Münih Merkezi’nde operasyonlardan sorumlu olan Schnabel’in liderliğinde, merkezin dönüşüm programı başarıyla tamamlanmıştı.

"Kownatzki SunExpress’i büyük bir başarıyla yönetti"

SunExpress Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “COVID-19 krizinin başında görevi devralan Max Kownatzki SunExpress’i büyük bir başarıyla yönetti” diyerek Kownatzki’ye teşekkür etti. Schnabel’in şirketi yeni büyüme dönemine taşıyacak yetkinliğe sahip olduğunu vurguladı.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Jens Bischof da, Kownatzki döneminde filonun iki katına çıktığını ve SunExpress’in “Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu” unvanını aldığını hatırlatarak, Schnabel’in stratejik vizyonuna güvendiklerini söyledi.

"Tüm ekibe başarılı bir gelecek diliyorum"

Görevini devretmeye hazırlanan Max Kownatzki, “Bu değerli görevi devralan Marcus Schnabel’i içtenlikle tebrik ediyorum. Bu olağanüstü ekibe liderlik etmek benim için büyük bir onurdu. Birlikte başardıklarımızdan sonsuz gurur duyuyorum. SunExpress ailesinin her bir üyesiyle pek çok zorluğun üstesinden geldik, tarihi başarılara imza attık ve SunExpress için parlak bir geleceğin temellerini birlikte attık. Marcus Schnabel’in liderliği ile SunExpress’i daha da ileriye taşıyacağına olan güvenim tam. Tüm ekibe, SunExpress’in tutkusunu, özverisini ve aile ruhunu yansıtan fırsatlarla ve yeni başarılarla dolu bir gelecek diliyorum” dedi.

"Büyük heyecan duyuyorum"

Yeni CEO Schnabel, “SunExpress, son yıllarda sergilediği sürdürülebilir büyüme performansı ile dinamik ve güçlü bir hava yolu olduğunu net biçimde ortaya koydu. Bu güçlü ekibe katılmaktan ve SunExpress’in başarı yolculuğunun yeni dönemine birlikte yön verecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum” dedi.

