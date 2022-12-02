SunExpress’te üst düzey atama

2015 yılından bu yana başarıyla yürüttüğü SunExpress Genel Müdür Yardımcılığı görevinden kariyerine farklı bir alanda devam etmek üzere ayrılan Ahmet Çalışkan, görev devri süreci için şirkette 31 Aralık 2022 tarihine kadar görev yapmaya devam edecek.

SunExpress Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada “Ahmet Çalışkan, göreve başladığı 2015 yılından bu yana SunExpress’in istikrarlı ve başarılı bir şekilde büyümesine önemli katkılarda bulundu. Çalışkan’a özverili çalışmaları için teşekkür ederiz. Yerine atanan Tuncay Eminoğlu’nun SunExpress’in devam eden büyüme hikayesinde önemli rol oynayacağına yürekten inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Tuncay Eminoğlu kimdir?

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Tuncay Eminoğlu, çalışma hayatına 2008 yılında Türk Hava Yolları’nda (THY) başladı. THY bünyesinde çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev alan Eminoğlu, 2010-2013 yılları arasında THY Brüksel Bölgesi Ticaret Müdürlüğü, 2013-2015 yılları arasında ise THY Lüksemburg Genel Müdürlüğünü üstlendi. 2015-2017 yılları arasında THY Şikago Genel Müdürü olarak çalışan Eminoğlu, SunExpress bünyesine katılmadan önce THY Asya ve Uzak Doğu Satış Başkan Yardımcılığını yürütüyordu.