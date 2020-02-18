SunExpress'ten 2019'da 1,4 milyar euro gelir

18 Şubat 2020

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, geçen yıl tarihinin en yüksek gelirine ulaşarak rekor kırdığını açıkladı.

SunExpress'in 30'uncu yılı ve tarihinin en büyük cirosunu gerçekleştirmesi dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda verilen bilgiye göre, SunExpress, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüyerek 1,4 milyar euronun üzerinde gelir elde etti. Geçen yıl taşınan yolcu sayısı 10 milyonu aşarken, doluluk oranı ise yüzde 83 olarak gerçekleşti.

Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü oluşturan SunExpress, 2020 yılında Türkiye dış hat uçuşlarında rekor bir kapasite ile toplamda 7 milyon koltuk sunuyor.

Antalya'yı hem iç hem dış hatlarda direkt ve tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan hava yolu SunExpress, bu yılın yazında Türkiye'nin turizm başkenti ve SunExpress'in merkezi olan Antalya'ya dış ve iç hatlarda toplam 4,5 milyon koltuk ile tarihinin en yüksek arzını gerçekleştirecek.

Bu yaz Antalya'dan Almanya'nın Bremen ve Fransa'nın Marsilya şehrine ilk kez uçmaya başlayacak olan SunExpress, Antalya-Avrupa uçuş ağındaki birçok destinasyonda frekans artışı sunuyor. Hava yolu, Antalya kalkışlı Budapeşte uçuşlarını haftada 6'ya, Viyana uçuşlarını haftada 5'e, Brüksel uçuşlarını haftada 4'e, Prag ve Paris uçuşlarını haftada 3'e, Lyon uçuşlarını ise haftada 2'ye çıkarıyor. SunExpress, 2020 yazında Antalya'yı iç hatlarda 8, dış hatlarda ise 43 destinasyona bağlayacak.

İzmir'e 3,1 milyon koltuk arzı ve 5 yeni rota

SunExpress, 2012 yılında aktarma merkezi ilan ettiği İzmir'e bu yaz toplamda 3,1 milyon koltuk arz ederek İzmir'deki konumunu güçlendirmeye devam edecek.

İzmir'i dış hatlarda tarifeli ve direkt seferlerle en fazla noktaya bağlayan hava yolu SunExpress, 2020 yaz sezonunda uçuş ağına Milano, Ercan (Kıbrıs), Budapeşte, Prag ve Üsküp olmak üzere 5 yeni destinasyon ekliyor. Bu yaz İzmir'den Almanya'nın Frankfurt, Düsseldorf ve Münih şehirlerine günde 3 sefer düzenleyen hava yolu, Paris uçuşlarını haftada 5'e, Londra uçuşlarını haftada 3'e, Dublin uçuşlarını ise haftada 2'ye çıkarıyor. SunExpress, bu yıl İzmir'i iç hatlarda 13 kente, dış hatlarda ise 38 noktaya bağlayacak.

Avrupa'da yaşayan Türklerin karşılıklı aile ziyaretlerini kolaylaştırmak adına 2010 yılından bu yana Anadolu'ya gerçekleştirilen direkt tarifeli uçuşlar, SunExpress'in en hızlı büyüyen pazarı haline geldi.

SunExpress, bu yazla beraber Adana'dan Hamburg, Viyana ve Brüksel'e, Balıkesir (Edremit) ve Eskişehir'den Düsseldorf'a, Malatya'dan Frankfurt'a ve Konya'dan da Helsinki'ye uçmaya başlayacak.

"2019 yılında toplamda 10 milyonun üzerinde yolcu ağırladık"

Toplantıda konuşan SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Jens Bischof, SunExpress'in güçlü finansal yapısıyla istikrarlı büyümesini son 3 yıldır üst üste rekorlarla sürdürdüğünü kaydetti.

Geçen yıl 1,4 milyar euro ile tarihlerinin en yüksek cirosunu elde ederek bir önceki yıla göre yüzde 10'luk büyüme gerçekleştirdiklerini aktaran Bischof, "2019 yılında toplamda 10 milyonun üzerinde yolcu ağırladık. Güçlü finansal yapımız ve turizmdeki uzmanlığımız ile 2020 yılında da Türk turizm taşımacılığının belkemiği olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Direkt ve tarifeli seferlerle Akdeniz ve Ege bölgelerine en fazla turist taşıyan hava yolu şirketi olduklarını belirten Bischof, rekor sayıda Anadolu kentini Avrupa'ya direkt olarak bağladıklarını ve bu yaz Türkiye'de 17 noktadan Avrupa'da 39 destinasyona tarifeli direkt seferler düzenleyeceklerini bildirdi.

Bischof, Antalya'ya hangar yatırımı yapacaklarını aktararak, "Antalya'nın en büyük ve en fazla istihdam sağlayan şirketlerinden biri olarak, 2021 sonuna kadar hizmete açmayı öngördüğümüz bakım-onarım merkezimiz için ciddi miktarda yatırım yaptık. Bu proje Antalya'da bir ilk olacak ve ilk etapta SunExpress uçaklarına, daha sonra da diğer firmalara hizmet verecek. 2020 yazında 1 milyona yakın koltuk arzı ile 13 Anadolu kentinden Avrupa'nın 17 şehrine direkt tarifeli seferler sunuyoruz." şeklinde konuştu.

"Yeni bir rekor beklentisinin önemli bir göstergesi"

Jens Bischof, başta Antalya ve İzmir olmak üzere Türkiye ve Avrupa arasındaki uçuşlarıyla Türk turizminin ayrılmaz bir parçası olduklarını bir kez daha ortaya koyduklarını söyledi.

Bischof, "2019'un, Türk turizmi için rekor bir yıl olacağını daha önce belirtmiştik. İlk veriler ışığında 2019, Türk turizmi için gerçekten rekorlarla dolu bir yıl oldu. Dünyanın en iyi 5'inci, Türkiye'nin ise en iyi tatil hava yolu olan SunExpress'in 2020 için sunduğu bu rekor kapasite artışı, Türk turizminde yeni bir rekor beklentisinin önemli bir göstergesidir." diye konuştu.

1 Mart itibarıyla Eurowings'in yeni Üst Yöneticisi olarak göreve başlayacağını bildiren Bischof, toplantının sonunda 15 Nisan itibarıyla görevi devralacak olan SunExpress'in yeni Üst Yöneticisi Dr. Max Kownatzki'yi tanıttı.

"Havacılık alanındaki bütün deneyimlerimi ortaya koyacağım"

SunExpress’in yeni Üst Yöneticisi olacak Dr. Max Kownatzki ise 5 yıldır Lufthansa'da 4 farklı görev üstlendiğini ve daha önce Eurowings'de Başkan Yardımcısı olarak çalıştığını anımsattı.

Bu yeni görevi üstlenmekten heyecan duyduğunu ifade eden Kownatzki, "SunExpress, 5'inci en iyi tatil taşımacılığı hizmetleri sunan bir şirket. Çalışanlar için harika bir yer. 30'uncu yılında bu şirkete katılıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Güvenlik ve emniyet konusunda harika bir geçmişi var. Bu alanda yapılacak çok iş var, bunların büyüklüğünün farkındayım. Daha iyisini gerçekten hayal edemezdim." şeklinde konuştu.

Kownatzki, Lufthansa ve Türkiye deneyimini birleştirebilmenin kendisi için gerçekten güzel bir deneyim olacağını dile getirerek, havacılık alanındaki bütün deneyimlerini ortaya koyacağını söyledi.

Bu arada, SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve SunExpress Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, toplantının ardından Jens Bischof'a teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: AA