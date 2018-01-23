SunExpress'ten 5 adet Airbus takviyesi

23 Ocak 2018

Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Litvanyalı havayolu şirketi Avion Express ile beş adet A320 uçağı, wetlease olarak, kabin ve kokpit ekibi ile beraber, kiralıyor.

Avion Express ile ACMI (uçak, mürettebat, bakım ve sigorta dahil) kapsamında gerçekleştirilen anlaşma ile kiralanan beş adet Airbus A320 uçağı, 2018 yazında SunExpress’in merkezi Antalya'dan hizmet vermeye başlayacak.

SunExpress, 61 adet Boeing 737-800 ve 7 adet A330 (Eurowings) uçağı ile hizmet veriyor.