Sunexpress’ten Antalya’ya 12 uçaklık hangar yatırımı
THY ve Lufthansa ortaklığında kurulan ve 35. yılını dolduran SunExpress, önemli bir yatıra imza atıyor. Genel Müdür Max Kowtanzki, bunları filo modernizasyonu, uçuş eğitim simülatörü ve hangar yatırımı olduğunu belirterek, “12 uçaklık hangar ile farklı şirketlere de hizmet vereceğiz” dedi.
Hayati ARIGAN
Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın eşit ortaklığında Antalya’da kurulan ve bu yıl 35. kuruluş yıl dönümünü kutlayan SunExpress, tarihinin en önemli yatırımlarından birini hayata geçiriyor.
Şirketin geçmiş dönem performansı ve gelecek dönem hedefleri ile ilgili Antalya’da düzenlenen basın toplantısında konuşan SunExpress CEO’su Max Kownatzki, bunları filo modernizasyonu, aylık 500 saatlik eğitim kapasiteli uçuş eğitim simülatörü ve hangar yatırımı olarak sıralayarak, “Hafif bir bakımdan değil ağır bakımdan da bahsediyoruz. 3 yıl içinde kurup işletmeye açacağız. Bu sadece büyüme motoru olmayacak. Yaz döneminde dışarıya da hizmet vereceğiz. Bu bizim açımızdan bağımsızlık demek, büyüme demek. Bu Antalya’nın da büyümesi anlamına geliyor. İlk aşamada 500 çalışan işe alınacak. Toplamda bin çalışanı istihdam edeceğiz” dedi.
Yatırımın büyüklüğü konusunda henüz bir açıklama yapmanın erken olduğunu dile getiren Max Kownatzki, hangarın inşasının gerçekleşeceği arsa konusunda 2019’da aldıkları ihalenin ilerleyen süreçte DHMİ tarafından geri çekildiğini belirterek, “5-6 yıl sonra aynı noktaya geldik. O dönem 6 uçaklık bir proje düşünülüyordu, şimdi 12 uçaklık bir projeden bahsediyoruz. 3 faz var. Müteahhit, inşaat ve devreye girme fazı. 3 yıllık süreç var. Proje tamamlandığında güvenilir ve karlı hale geleceğiz” diye konuştu.
3 ayda filoya 9 uçak ekleniyor
Toplantıda şirketin geçmiş dönem performansı ile ilgili de bilgi verildi. Verilen bilgilere göre SunExpress, yılın başından bu yana 13 milyonun üzerinde yolcu taşıdı. Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısında yüzde 8 artış kaydettiklerini anlatan Kownatzki, “Yüzde 85 doluluk oranı elde ettik. 2025 yaz sezonunda uçuş ağına 15 yeni dış hat ekledik.
Almanya, Avusturya, İsviçre ile Birleşik Krallık ve İrlanda’dan Türk Rivierası ve Anadolu’ya olan direkt uçuşlarda sahip olduğu güçlü konumunu koruyor” ifadelerini kullandı. Şirket, uçak floşunu da büyütmeyi sürdürüyor. Bu anlamda 87’si kesin sipariş olmakla birlikte 132 Boeing siparişi verdiklerini anlatan Kownatzki, teslim olan 3’ü ile birlikte ocak ayına kadar 9’unun teslim edileceğini dile getirdi. SunExpress hali hazırda 77 kendisinin olmak üzere 85 uçakla 35 ülkede 237 rotaya uçuş gerçekleştiriyor.
Önümüzdeki yıl 86 uçaklık filoya ulaşacak olan ve merkezleri Antalya, Frankfurt, İzmir, Ankara ve Dalaman’da bulunan şirket, 4 bin 500’den fazla çalışanı ile her yıl yaklaşık 15 milyon yolcu taşıyor. 2026 yaz sezonunda Türkiye’ye yönelik talebin devam ettiğinin altını çizen Kownatzki, “Erken rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 12 artış görüyoruz” dedi. SunExpress, 2026 yaz sezonunda uçuş ağını yeni rotalarla genişletiyor. Şirket, 10 adet yeni yeni dış hat rotası açıyor.
Gecikmenin yıllık faturası 10 milyon euro
Kownatzki, sektörde şirketlerden kaynaklanmayan gecikmeler nedeni ile yapılan tazminatların önemli bir sorun olduğunu kaydetti. Yüzde 80 zamanında kalkış ile önemli bir başarı elde ettiklerini, gecikmelerin ise yine yüzde 80’inin kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerin oluşturduğunu dile getiren Kownatzki, “Türkiye yolcu hakları ve tazminat kurallarını AB’ye benzer şekilde oluşturuldu.
Sebep olduğumuz gecikmelerin karşılığını telafi etmek istiyoruz ama gecikmelerin yüzde 80’i bizden değil, dış kaynaklardan. Bunları da tazmin etmek durumundayız. Bundan çok memnun değiliz. Bu konuda bir reform bekliyoruz. 3. tarafların sebep olduğu zararın 3. taraflarca tazmine edilmesi gerekiyor. Her yıl bütçe kapandıktan sonra 10 milyon euro bu nedenle ek bir gider oluşuyor” ifadelerini kullandı.
Otel fiyatlarında orantısız artış beklemiyoruz
Geride kalan dönemde otel fiyatlarındaki fahiş artışlar, hava yolu şirketlerinin yolcu sayısını da negatif etkiledi. Bu anlamda 2026’da otel fiyatlarında bu yılki kadar yüksek artışlar olmayacağını ve bunu gözlemlediklerini dile getiren Max Kowtanzki, “Tahminlerimiz iyi. Otel fiyatlarının geçmiş yazın etkisine bakıldığında orantısız bir şekilde arttı fiyatlar. Maliyet ve enflasyon üstünde arttı. Bunu hissettik, dile de getirdik. Bakanlık ve otelciler birliklerine anlattık.
Paranın karşılığını vermesi söz konusu olmasaydı etkiyi çok daha fazla hissederdik. Her şey enflasyon, döviz kuru ve turların girdi maliyeti üçgeni içinde akıyor. Otel fiyatları itici güç. Bu konuda fiyat artışları enflasyonun üzerine çıkmamalı. Ocak ve şubatta fiyat artışlarının yüksek olduğunu söyledik. İlk tepki bekleyelim-görelim oldu. Mayıs haziranda fiyat artışlarının da fazla olduğunu fark ettiler. Önümüzdeki yıl bu yaz kadar orantısız fiyat artışını görmeyeceğiz gibi duruyor” açıklamasında bulundu.