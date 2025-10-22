Sunexpress’ten Antalya’ya 12 uçaklık hangar yatırımı

Hayati ARIGAN

Türk Hava Yolları ve Luft­hansa’nın eşit ortaklığın­da Antalya’da kurulan ve bu yıl 35. kuruluş yıl dönümünü kutlayan SunExpress, tarihinin en önemli yatırımlarından birini hayata geçiriyor.

Şirketin geçmiş dönem performansı ve gelecek dönem hedefleri ile ilgili Antal­ya’da düzenlenen basın toplantı­sında konuşan SunExpress CE­O’su Max Kownatzki, bunları filo modernizasyonu, aylık 500 sa­atlik eğitim kapasiteli uçuş eği­tim simülatörü ve hangar yatırı­mı olarak sıralayarak, “Hafif bir bakımdan değil ağır bakımdan da bahsediyoruz. 3 yıl içinde ku­rup işletmeye açacağız. Bu sade­ce büyüme motoru olmayacak. Yaz döneminde dışarıya da hiz­met vereceğiz. Bu bizim açımız­dan bağımsızlık demek, büyüme demek. Bu Antalya’nın da büyü­mesi anlamına geliyor. İlk aşa­mada 500 çalışan işe alınacak. Toplamda bin çalışanı istihdam edeceğiz” dedi.

Yatırımın büyük­lüğü konusunda henüz bir açık­lama yapmanın erken olduğu­nu dile getiren Max Kownatzki, hangarın inşasının gerçekleşe­ceği arsa konusunda 2019’da al­dıkları ihalenin ilerleyen süreçte DHMİ tarafından geri çekildiği­ni belirterek, “5-6 yıl sonra aynı noktaya geldik. O dönem 6 uçak­lık bir proje düşünülüyordu, şim­di 12 uçaklık bir projeden bahse­diyoruz. 3 faz var. Müteahhit, in­şaat ve devreye girme fazı. 3 yıllık süreç var. Proje tamamlandığın­da güvenilir ve karlı hale gelece­ğiz” diye konuştu.

3 ayda filoya 9 uçak ekleniyor

Toplantıda şirketin geçmiş dö­nem performansı ile ilgili de bilgi verildi. Verilen bilgilere göre Su­nExpress, yılın başından bu yana 13 milyonun üzerinde yolcu ta­şıdı. Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısında yüzde 8 ar­tış kaydettiklerini anlatan Kow­natzki, “Yüzde 85 doluluk oranı el­de ettik. 2025 yaz sezonunda uçuş ağına 15 yeni dış hat ekledik.

Al­manya, Avusturya, İsviçre ile Bir­leşik Krallık ve İrlanda’dan Türk Rivierası ve Anadolu’ya olan di­rekt uçuşlarda sahip olduğu güç­lü konumunu koruyor” ifadelerini kullandı. Şirket, uçak floşunu da büyütmeyi sürdürüyor. Bu anlam­da 87’si kesin sipariş olmakla bir­likte 132 Boeing siparişi verdik­lerini anlatan Kownatzki, teslim olan 3’ü ile birlikte ocak ayına ka­dar 9’unun teslim edileceğini di­le getirdi. SunExpress hali hazır­da 77 kendisinin olmak üzere 85 uçakla 35 ülkede 237 rotaya uçuş gerçekleştiriyor.

Önümüzdeki yıl 86 uçaklık filoya ulaşacak olan ve merkezleri Antalya, Frankfurt, İz­mir, Ankara ve Dalaman’da bulu­nan şirket, 4 bin 500’den fazla ça­lışanı ile her yıl yaklaşık 15 milyon yolcu taşıyor. 2026 yaz sezonunda Türkiye’ye yönelik talebin devam ettiğinin altını çizen Kownatzki, “Erken rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 12 artış görüyoruz” dedi. SunExpress, 2026 yaz sezo­nunda uçuş ağını yeni rotalarla ge­nişletiyor. Şirket, 10 adet yeni yeni dış hat rotası açıyor.

Gecikmenin yıllık faturası 10 milyon euro

Kownatzki, sektörde şirketler­den kaynaklanmayan gecikmeler nedeni ile yapılan tazminatların önemli bir sorun olduğunu kay­detti. Yüzde 80 zamanında kalkış ile önemli bir başarı elde ettikle­rini, gecikmelerin ise yine yüzde 80’inin kendilerinden kaynaklan­mayan sebeplerin oluşturduğunu dile getiren Kownatzki, “Türkiye yolcu hakları ve tazminat kural­larını AB’ye benzer şekilde oluş­turuldu.

Sebep olduğumuz gecik­melerin karşılığını telafi etmek istiyoruz ama gecikmelerin yüzde 80’i bizden değil, dış kaynaklar­dan. Bunları da tazmin etmek du­rumundayız. Bundan çok mem­nun değiliz. Bu konuda bir reform bekliyoruz. 3. tarafların sebep ol­duğu zararın 3. taraflarca tazmi­ne edilmesi gerekiyor. Her yıl büt­çe kapandıktan sonra 10 milyon euro bu nedenle ek bir gider olu­şuyor” ifadelerini kullandı.

Otel fiyatlarında orantısız artış beklemiyoruz

Geride kalan dönemde otel fiyatlarındaki fahiş artışlar, hava yolu şirketlerinin yolcu sayısını da negatif etkiledi. Bu anlamda 2026’da otel fiyatlarında bu yılki kadar yüksek artışlar olmayacağını ve bunu gözlemlediklerini dile getiren Max Kowtanzki, “Tahminlerimiz iyi. Otel fiyatlarının geçmiş yazın etkisine bakıldığında orantısız bir şekilde arttı fiyatlar. Maliyet ve enflasyon üstünde arttı. Bunu hissettik, dile de getirdik. Bakanlık ve otelciler birliklerine anlattık.

Paranın karşılığını vermesi söz konusu olmasaydı etkiyi çok daha fazla hissederdik. Her şey enflasyon, döviz kuru ve turların girdi maliyeti üçgeni içinde akıyor. Otel fiyatları itici güç. Bu konuda fiyat artışları enflasyonun üzerine çıkmamalı. Ocak ve şubatta fiyat artışlarının yüksek olduğunu söyledik. İlk tepki bekleyelim-görelim oldu. Mayıs haziranda fiyat artışlarının da fazla olduğunu fark ettiler. Önümüzdeki yıl bu yaz kadar orantısız fiyat artışını görmeyeceğiz gibi duruyor” açıklamasında bulundu.