SunExpress'ten İngiltere-Türkiye uçuşlarına 10 bin ek koltuk

SunExpress, 2025 yaz sezonunda artan taleple birlikte Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki beş rotada 10 bin ek koltuk sunacak.

Ağustos ile ekim ayları arasında geçerli olacak ek seferler, Londra Gatwick, Londra Stansted, Bristol ve Birmingham’dan Antalya’ya, Edinburgh’dan ise Dalaman’a gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin en çok tercih edilen yaz tatili destinasyonları arasında yer alan Antalya ve Dalaman’a ilgiyi karşılamak amacıyla yapılan bu kapasite artışı, İngiltere’den Türkiye’nin Akdeniz kıyılarına erişimi kolaylaştıracak.

SunExpress, yalnızca deniz ve güneş tatili arayanlara değil, kültür, tarih, gastronomi ve spor temalı seyahatleri tercih eden yolculara da hitap ediyor.

Şirket, 85 uçaklık filosuyla bu yıl 35 ülkede 237 noktaya doğrudan sefer düzenlemeyi ve yaklaşık 17 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.