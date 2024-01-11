SunExpress’ten ITB Berlin'e özel uçuş

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, her yıl mart ayında Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı (ITB Berlin), bu yıl 5-7 Mart'ta düzenlenecek.

Kurulduğu günden bu yana her yıl ITB Berlin Fuarı'nda yerini alan SunExpress, ürün ve hizmetlerinin yanı sıra başta Antalya olmak üzere Türkiye’nin turizm destinasyonlarının tanıtılmasına katkı sağlıyor.

SunExpress’in Antalya’dan Berlin’e düzenleyeceği gidiş uçuşu 4 Mart'ta, Berlin’den Antalya yönüne yapacağı dönüş seferi ise 7 Mart'ta gerçekleşecek.



Fuara katılacak turizm sektörü profesyonelleri, SunExpress’in özel uçuşlarından gidiş/dönüş her şey dahil olarak yararlanabiliyor.