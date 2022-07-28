Sunman Grup, Romanya’nın oyuncak markası Noriel’i satın aldı

Sabiha TOPRAK



Perakende markası Toyzz Shop ile bugün Türkiye ve KKTC’de 250’ye yakın mağazaya ulaşan Sunman Grup, büyüme planları kapsamında ilk yurt dışı satın alımını gerçekleştirdi. Temmuz ayında Kosova’da ilk yurt dışı mağazasını açan Sunman, Romanya’nın en büyük oyuncak markalarından Noriel’in yüzde 100 hissesini satın aldı. Satın alma bedeli ise taraflarca açıklanmadı.

1980’lerde bir aile şirketi olarak yola çıkan Noriel, 2016 yılında Orta ve Doğu Avrupa'daki en büyük özel sermaye şirketlerinden biri olan Enterprise Investors tarafından satın alınmasının ardından hızla büyüdü. Noriel, bugün Romanya'da 88 mağaza ve Bulgaristan’ı da kapsayan online platformuyla faaliyet gösteriyor.

“Yurt dışında gerçekleştirdiğimiz ilk satın alma”

Satın alma kapsamında açıklamalarda bulunan Sunman Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sunman, “Markalı ve lisanslı oyuncakların Türkiye'de dağıtımı ile ticaret hayatına başlayan firmamız bugüne kadar birçok ülkeden 60'tan fazla marka ile distribütörlük anlaşması imzaladı. 2000'li yılların başında perakende sektörüne yatırım yaparak ilk ‘Toyzz Shop’ mağazamızı açtık ve bugün 50'den fazla şehirde 250 mağazaya ulaştık. 2017 yılında yerli üretime geçmek üzere Gebze’de 12 bin metrekare fabrika yatırımı yaptık ve bugün 250 kişi istihdam eden önemli bir oyuncak üreticisi konumuna geldik. İhracat hedefli büyüme stratejilerimiz çerçevesinde uzun süredir yurt dışında satın alma fırsatlarını değerlendiriyorduk. Romanya markası Noriel’i satın almamızı yurt dışı pazar payımızı ve bölgede söz sahipliğimizi artıracak, ihracatımızı destekleyecek önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.”