Sunny Esenyurt'ta üretecek Londra'ya satacak

ÇİĞDEM YÜCESOY SUBAŞI

Küresel elektronik devi Samsung ile yaptığı işbirliğinin ardından dikkatleri üzerine çeken Sunny, ihracat atağına kalktı. Yurtiçinde son üç yılda pazar payını yüzde 16’ya çıkaran şirket, Avrupa’da markalı büyümeye odaklandı.

Şirketin strateji değişikliğine gitmesinde kasım ayında İtalya’daki alışveriş şenliklerinde Sunny’nin en çok satan TV markası olmasının payı büyük. Geçen yıl ihracatta hızlı bir yükseliş gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Atmaca Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, “İhracatımız pandemiye rağmen 2020’de zirve yaptı. Satış gelirlerimizin yüzde 30’una yakınını yurtdışından elde ettik. Kasım ayındaki alışveriş şenliklerinde başarılı strateji yürüttük. İtalya’nın efsane cuma kampanyasında 32 inç televizyonumuz en çok satan ürün oldu” dedi.



“İngiltere’ye adım attık hedefte Almanya var”

Kendi markasıyla küresel arenaya çıkan Sunny, bugüne kadar yurtdışındaki yerel markalara üretim yapan ihracatçı bir firma olarak biliniyordu. Ancak geçen yıl şirketin kendi markasıyla İtalya ve Yunanistan pazarında başlattığı atak, bu yıl Avrupa’nın diğer ülkelerine yayılacak. Sunny markasıyla direkt son tüketiciye ulaşacak bir yapılanmaya gittiklerini söyleyen Atmaca, süreçle ilgili şunları kaydetti:

“İtalya ve Yunanistan’da önemli bir başarı yakaladık. Bu sayede yüzde 17’lerde olan ihracatımız 30’lara ulaştı. Şimdi hedefimizde İngiltere var. Ülkede geçen ay ofis, showroom ve satış sonrası hizmetleri de faaliyetlerine başladık. Şu anda henüz yolun başındayız ama üzerine ekleyerek büyüteceğiz. İngiltere sonrasında hedefimiz Almanya.”

Çerçevesiz TV ve akıllı kumanda

2021’i atılım ve dönüşüm yılı ilan ettiklerini söyleyen Atmaca, bu kapsamda TV izleyicisinin talep ve beklentilerini araştırdıklarını ifade etti. Elde ettikleri verilerden yola çıkarak yeni ürünler geliştirdikleri bilgisini veren Atmaca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzun bir Ar-Ge çalışması sürecinden sonra son teknolojiye sahip çerçevesiz TV ve akıllı kumanda işine odaklandık. Global markalarda benzerleri olan çerçevesiz TV ve akıllı kumandayı yerli imkanlarla üretmeyi başardık.”

Yüksek teknoloji lüks değil

İlk olarak 65 inç TV ile piyasaya çıkacak bu iki teknoloji, yıl içinde tüm ürün grubunda kullanılacak. Tüm dünyada rağbet gören bu teknolojiyi ulaşılabilir fiyatla piyasaya sunacaklarını söyleyen Atmaca, bu ürünleri genele yaymak konusunda global rakiplerine oranla daha düşük bir fiyat belirlediklerini kaydetti.

Atmaca, “Yüzde 35’e varan bir farkla satacağız. Bu şekilde yüksek teknolojiyi lüks olmaktan çıkararak daha düşük bir fiyatla tüketiciye sunacağız. Lüks olarak görülen bu ürün grubunu genele yayma konusunda öncü olacağız” dedi. 2022’de bu teknolojiye sahip olmayan TV’lerin hayatta kalmayacağını öngörüsünde bulunan Atmaca, “Önümüzdeki dönemde satışlarımızın yüzde 90’ı bu gruptaki ürünlerden karşılanacak” şeklinde konuştu.

450 yeni istihdam

Şirketin iç pazarın yanı sıra ihracatta elde ettiği başarı istihdamına da olumlu yansıdı. Elektronikte 450 ilave istihdam sağladıklarını söyleyen Atmaca, “Somut olarak işlerimiz büyüyor. Üretimde 800’lerle başladığımız 2020 sonunda çalışan sayımızı 1.200’e çıkardık. Tüm grup olarak istihdamımız 2.100 kişiyi aştı” dedi. Televizyon ve uydu alıcısından küçük ev aletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip Atmaca Elektronik, tüketici elektroniğinde Türkiye’nin üçüncü büyük yerli üreticisi. İstanbul Esenyurt’ta 110 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikasından çıkan ürünler 42 ülkeye ihraç ediliyor.

"SAMSUNG BİZE ROL MODEL OLDU"

Geçen yıl ihracatta büyüme hamlesi başlatan Sunny, Samsung’la yaptığı cep telefonu üretim anlaşmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Anlaşma sonucunda Güney Koreli Samsung’un Türkiye’de satacağı cep telefonlarının üretimi Sunny çatısı altında yapılacak. Üretime başladıklarını söyleyen Adem Atmaca, “Samsung’la TV üretimiyle ilgili dört yıldır süren bir ticari ilişkimiz var. İyi bir sinerji yakaladık. Üretim, kalite ve işe bakış açımızın gelişiminde bize rol model oldular. Cep telefonu üretiminde de işbirliği yaptık. Üretim için 500 kişi istihdam ettik” dedi.



AKILLI MİKROFON DÜNYAYA ULAŞACAK

Mikrofonda yeni bir teknolojiye ihtiyaç olduğunu görerek araştırmalarını bu alanda yoğunlaştıran şirket, dünyanın ilk akıllı mikrofonunu üretti. Adem Atmaca, “Yazılımından tasarımına tüm süreçler yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. İnternet, usb gibi tüm platformlardan içerik yüklenebilen, üzerinde ekranı olan bir mikrofonu üreterek satışa sunduk” diye konuştu.