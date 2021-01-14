Sunvital, Türkiye’nin en büyük çatı üstü güneş santrallerinden birini kurdu

Sunvital Enerji'nin, Çankırı’da Gelal Çorap fabrikası çatısına 5.034 kWp gücünde güneş enerji santrali kurarak, Avrupa’nın ve Türkiye'nin en büyük çatı GES projelerinden birini gerçekleştirdiği bildirildi.

Proje'nin ayrıca, 100 yıllık Alman firması olan Viessmann’ın, Avrupa’da çatı üzerinde kurulmuş en büyük çatı GES projesi olduğu da ifade edildi.

Kurulumu 2020 yılının son çeyreğinde tamamlanan projede Sunvital Enerji olarak proje geliştirme, mühendislik hizmetleri, kurulum ve devreye alma işlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Sunvital Enerji Mali İşler Direktör Murat Kılıç, dört etaplı projenin detaylarından da bahsederek, "İlk 2 etabının şebekeye entegrasyonu 2019 senesinde tamamlanan projenin, diğer 2 etabı 2020 senesinde devreye alınmıştır. Bu yatırımla LEED Platinium sertifikası almaya hak kazanan Gelal Çorap firması sadece şirket ekonomisine değil, aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli katkı sağlamıştır. 31 bin 200 metrekare uygulama alanı kullanılarak 15.793 adet fotovoltaik panel montajı yapılan projede 5.034 kWp kurulu güce ulaşılmıştır. Böylece proje, Türkiye’nin en büyük çatı üstü güneş santrallerinden biri olmuştur. Yıllık toplamda 6.115.000 kWh enerji üretiminin gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu üretim ile birlikte yılda 245.000 adet ağacın tüketimine eşdeğer 2.700.000 kg CO2 salımının önüne geçilmiş olacaktır." dedi.

Murat Kılıç, 2020 yılında toplamda 15 MW'lık çatı projesi gerçekleştirdiklerinin bilgisini vererek, Verim Gıda (Matlı A.Ş.), Elyaf Tekstil, Kestel OSB Müdürlüğü, Aleran Tekstil, Elatek Kauçuk projelerinin de 2020 yılında öne çıktığını kaydetti. 2021 yılında da Matlı AŞ.'nin üç tesisine daha çatı projesi gerçekleştireceklerini ve şu ana kadar yapılan anlaşmalarla 2021'in ilk yarısının iş hacmini oluşturduklarını belirtti. Kılıç, mevcut istihdamın 11 kişi olduğunu, proje bazlı 15'in üzerine çıkabildiklerinin bilgisini verdi.

"Pandemi yılı sanayiyi yenilenebilir enerji yatırımlarına yöneltti"

Pandemi yılında enerji maliyetlerindeki artış ve güneş panelleri fiyatlarında görülen son yıllardaki düşüşün, özellikle sanayii kesimini yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelttiğini söyleyen Murat Kılıç, küresel ısınma, çevre odaklı yatırımların da 2020 yılındaki iş hacimlerini artırdığını belirtti. Kılıç, “Tekstil, kauçuk, plastik, ambalaj sektörlerinden yüksek enerji tüketimleri nedeniyle yoğun talep alıyoruz. 4-5 yıl öncesinde GES projeleri kendini yaklaşık 12 ila 13 yılda amorti ederken, bugünkü hesaplamalara göre ortalama 4 ila 5 yılda kendini amorti edebiliyor. Bu da yatırımı cazip kılıyor.” şeklinde konuştu.

Sanayi projeleri önde gidiyor

Performanslarının yoğunluğunu sanayiye kanalize ederken aynı zamanda kırsal alan projelerine de imza attıklarını kaydeden Kılıç, iş hacimlerinin büyük bir payını çatı projelerinin aldığını söyledi. Firmanın müşteri portföyünü Bursa dışında ağırlıklı olarak Güney Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinin oluşturduğunu anlatan Kılıç, kuruldukları 2013 yılından bu yana yaklaşık 31 MWp proje tamamladıklarını bunların 8,7 MWp’i arazi 22,3 MWp çatı projesi olduğunu ifade etti. Global markalara da proje geliştirdiklerinden bahseden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Global markalar enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, küresel ısınma, karbon emisyonu, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik gibi konulara ayrıca önem veriyor ve işbirlikçi firmalarının da bunu önemsemesini istiyor. Dolayısıyla özellikle yenilenebilir enerjiye yönelen müşterilerimizin, üretim yaptıkları markalarla daha uzun süreli anlaşmalara gittiğini ve yeni müşteriler kazandığını öğreniyor, müşterilerimizin bizimle büyümesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu açıdan baktığımızda Sunvital olarak bizim de orta vadede gelecekten umudumuz artıyor.” dedi.

Kılıç, öte yandan, sanayi ve hayvancılık alanlarında yürütülen çatı projelerinde bürokrasinin yoğun işlediğinden yakındı ve kurumlarla birlikte yürütülen bürokrasi işlerinin artık dijital ortama aktarılması ve süreçlerin kısaltılması gerektiğinin altını çizdi.