'Süper bilgisayar' merkezi kuracak! Foxconn’dan 1,37 milyar dolarlık dev yapay zeka yatırımı

Teknoloji dünyasının en büyük üreticilerinden Foxconn, yapay zeka alanında yeni bir adım atıyor.

Şirket yönetim kurulu, yapay zeka hesaplama kümeleri ve süper bilgisayar merkezi kurulumu için 1,37 milyar dolarlık yatırım planını onayladı.

Yatırımın, Foxconn’un bulut bilişim hizmetlerini büyütmek ve grubun üç akıllı platformu — elektrikli araçlar, dijital sağlık ve robotik sistemler — üzerindeki geliştirme çalışmalarını hızlandırmak amacıyla yapılacağı açıklandı.

Yatırım Tayvan’da gerçekleşecek

Foxconn’dan yapılan açıklamada yatırımın yeri belirtilmezken, konuya yakın kaynaklar yatırımın Tayvan’da yapılmasının planlandığını aktardı.

Projenin Aralık 2025 ile Aralık 2026 arasında, tamamen şirketin kendi finansal kaynaklarıyla yürütüleceği bildirildi.

Nvidia ve SoftBank iş birlikleri genişliyor

Foxconn, mayıs ayında Nvidia ile birlikte Tayvan’da 100 megavat gücünde bir yapay zeka merkezi kurma planını duyurmuştu.

Ağustos ayında ise SoftBank ile iş birliği yaparak ABD’nin Ohio eyaletindeki eski elektrikli araç fabrikasında veri merkezi ekipmanları üretmeyi planladığını açıklamıştı.