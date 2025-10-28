'Süper bilgisayar' merkezi kuracak! Foxconn’dan 1,37 milyar dolarlık dev yapay zeka yatırımı
Tayvan merkezli teknoloji devi Foxconn, yapay zeka (AI) alanındaki yatırımlarını büyütüyor. Şirket, süper bilgisayar merkezi ve yapay zeka hesaplama kümesi için ekipman alımını kapsayan 1,37 milyar dolarlık yatırım planını onayladı. Yatırımın Aralık 2025 ile Aralık 2026 arasında tamamlanması hedefleniyor.
Teknoloji dünyasının en büyük üreticilerinden Foxconn, yapay zeka alanında yeni bir adım atıyor.
Şirket yönetim kurulu, yapay zeka hesaplama kümeleri ve süper bilgisayar merkezi kurulumu için 1,37 milyar dolarlık yatırım planını onayladı.
Yatırımın, Foxconn’un bulut bilişim hizmetlerini büyütmek ve grubun üç akıllı platformu — elektrikli araçlar, dijital sağlık ve robotik sistemler — üzerindeki geliştirme çalışmalarını hızlandırmak amacıyla yapılacağı açıklandı.
Yatırım Tayvan’da gerçekleşecek
Foxconn’dan yapılan açıklamada yatırımın yeri belirtilmezken, konuya yakın kaynaklar yatırımın Tayvan’da yapılmasının planlandığını aktardı.
Projenin Aralık 2025 ile Aralık 2026 arasında, tamamen şirketin kendi finansal kaynaklarıyla yürütüleceği bildirildi.
Nvidia ve SoftBank iş birlikleri genişliyor
Foxconn, mayıs ayında Nvidia ile birlikte Tayvan’da 100 megavat gücünde bir yapay zeka merkezi kurma planını duyurmuştu.
Ağustos ayında ise SoftBank ile iş birliği yaparak ABD’nin Ohio eyaletindeki eski elektrikli araç fabrikasında veri merkezi ekipmanları üretmeyi planladığını açıklamıştı.