Süper Film Ambalaj 'Worldstar Ödülü'ne layık görüldü

Süper Film Ambalaj, geliştirdiği yüzde 90 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) mono-PP gıda ambalajıyla, Dünya Ambalaj Örgütü'nün (WPO) 'WorldStar Ödülleri'nde 'Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri' kategorisinde ödül aldı. Şirket geçen sene de, yosun bazlı biyopolimer kullanarak ürettiği hibrit BOPP filmi SUPEX 2011 ALG ile WorldStar Ödülü kazanmıştı.

"Gıda güvenliğini ve döngüsel ekonomiyi önemsiyoruz"

Şirket Genel Müdürü Ozan Güven, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geliştirdiğimiz yüzde 90 PCR içeren mono-PP gıda ambalajımızla, hem döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor hem de gıda güvenliğini ön planda tutuyoruz. Bu prestijli ödülü, sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz bir ürünle almak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Ödül kazanan ürünün özellikleri

Ödüle layık görülen ürün,yüzde 90 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzeme içermesiyle dikkat çekiyor. Bu özelliği, ambalajın sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım atmasını sağlıyor. Ayrıca, gıda ile doğrudan temasa uygun ve ürün güvenliğini sağlıyor olması, tüketiciler açısından büyük önem taşıyor.

Tek malzeme yapısına sahip olan ambalaj, bu sayede tamamen geri dönüştürülebiliyor ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyor. Baskı ve yapıştırma özellikleri sayesinde mono malzeme ağ tasarımları için uygunluk gösteriyor. Hızlı paketleme makinelerinde kullanılabilmesi ise üretim sürecinde verimliliği artırıyor. Son olarak, üstün optik ve mekanik özelliklere sahip olması, ambalajlanan ürünün korunmasını ve estetik görünümünü garanti altına alıyor.

Sürdürülebilir inivasyon ve yatırımlar

Şirketin 2023 yılında inşasına başlanan Lüleburgaz tesisi, 2024’ün ilk yarısında faaliyete geçerek üretim kapasitesinde önemli bir artış sağladı. Bu yatırımla birlikte BOPP kapasitesi 130.000 ton/yıl, metalize film kapasitesi 50.000 ton/yıl seviyesine yükseldi; toplam kapasitesi ise 184.000 ton/yıl’a ulaştı.