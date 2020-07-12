SuperFresh'in gıda güvenliği tescillendi

12 Temmuz 2020

Dondurulmuş gıda sektörünün önde gelen markaları arasında yer alan SuperFresh, COVID-19 tedbirleri kapsamında sanayi tesislerinde alınması gereken önlemleri yerine getirerek, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Kerevitaş'ın SuperFresh markalı ürünleri; yurtiçinde İstanbul Avrupa/Asya, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya illerindeki Bölge Müdürlükleri ve bölgelere bağlı 50 bayilik aracılığıyla tüketicileriyle buluşuyor. Kerevitaş’ın geniş ürün yelpazesine ait birçok ürünü Avrupa, Orta Doğu ve Amerika ülkeleri başta olmak üzere toplam 25 ülkeye ihraç ediliyor.

Tedarik aşamasından son tüketiciye kadar tüm önlemler alındı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Tedarik Zinciri ve Üretim Başkan Yardımcısı Saadettin Atilla, tedarik aşamasından son tüketiciye kadar tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Kuruldukları ilk günden bu yana üretim sürecini; tedarik aşamasından son tüketiciye kadar yüzde 100 kontrol altında tuttuklarını söyleyen Atilla, şunları kaydetti:

“Dondurulmuş gıda sektöründeki lider markamız SuperFresh, 50 yıllık tarihi boyunca tüm ürünlerini kaliteli, sağlıklı ve güvenli bir tedarik altyapısıyla sunmaya özen gösterdi ve buna devam ediyor. Fabrikalarımız yüksek standartlı gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarına sahip. Koronavirüsle mücadele kapsamında, tüm yasal gereklilikler, ulusal ve uluslararası otoritelerin tavsiyelerine uygun şekilde ilk günden bu yana tüm tesislerimizde uygulanıyor. Fabrikalarımız devletimizin resmi kurumları tarafından birçok kez denetlendi ve uygunluk aldı. COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ne sahip olmamız gıda güvenliği alanındaki başarımızı tescillendirdi."