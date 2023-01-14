SuperFresh’in ‘tarladan tabaklara’ uzanan yolculuğu belgesel oldu

Kampanya beş bölümden oluşuyor. Hasattan teknolojiye, ürün işlenene dek tüm merak edilenlerin yanıt bulunmasının hedeflendiği bir proje olarak hayata geçirildi. ‘SuperFresh Bi’ Yolculuk’ kampanyasının tanıtım toplantısında söz alan Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kerevitaş’ın kendi sektöründe Türkiye’nin lider şirketi konumunda olduğuna değindi. Altınkılınç, 100’den fazla ürün çeşidiyle her yıl 28 milyon tabakta yer alarak 7 milyon haneye misafir olduklarını belirtti. Sözleşmeli tarım modeli ve gıda israfının önlenmesi sürdürülebilir tarım için büyük öneme sahip olduğunu sözlerine ekleyerek SuperFresh olarak dondurulmuş gıdanın tarladan tabaklara yolculuğunu, şef Refika Birgül’ün iş birliğinde ‘SuperFresh Bi’Yolculuk’ isimli yeni iletişim kampanyamızla tüketicilerimize aktarmak istediklerini söyledi.

Kampanya yüzü ünlü şef Refika Birgül ise dondurulmuş gıda kategorisiyle ilgili tüketicilerin merak ettiği her soruya bu belgesel serisinde yanıt verdiklerini belirterek şunları söyledi: “SuperFresh’in tarlada iş birliği geliştirdiği sözleşmeli çiftçiden, o çiftçiye eşlik eden üretim müdürüne, ürünleri fabrikaya taşıyan kamyon şoföründen ziraat müdürüne kadar yüzlerce kişi ile görüştük.”