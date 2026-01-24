Süpermarket devi çekilme kararı aldı, 100 mağazasını 4 rakibine satacak

Belçika merkezli gıda perakende zinciri Colruyt, 1998’den bu yana faaliyet gösterdiği Fransa pazarından çekileceğini açıkladı. Şirket, özellikle ülkenin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyonlarda “zorlu koşullar” ve “yüksek rekabet” gerekçesiyle sürdürülebilir kârlılığa ulaşamadığını belirtti. Fransız ve Belçika basınında yer alan haberlere göre, ciddi yatırımlara rağmen beklenen kâr elde edilemeyince bu karar kaçınılmaz hale geldi.

Mağazalar satılıyor, lojistikte alıcı yok

Colruyt, Fransa’daki 105 mağazasının 100’ünü dört farklı zincire satacak. Buna göre 81 mağaza Intermarché’ye, 14’ü Leclerc’e, 3’ü Carrefour’a ve 2’si Super U’ya devredilecek. Bu satış sayesinde mağazalarda çalışan 2 bin 80 kişinin istihdamı korunacak.

705 kişi işsiz kalacak

Sendikalar UNSA ve CGT, toplam iş kaybının 705 olacağını duyurdu. İşten çıkarmaların 600’ünün Dole bölgesinde yoğunlaştığı belirtilirken, aileler açısından büyük bir belirsizlik oluştuğu vurgulandı. Sendikalar, çalışanların “finansal ve stratejik kararların bedelini” ödediğini savundu. Sözleşmelerin mart ayına kadar sona ermesi bekleniyor.

Colruyt, Fransa’dan çekilme sürecini geçen yıl haziran ayında başlatmış, Les Mousquetaires Group ile satış görüşmelerine girdiğini duyurmuştu. Şirket ayrıca Collect & Go hizmetini Fransa’da 31 Aralık 2025 itibarıyla sonlandırdı.