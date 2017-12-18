Superonline, kira sertifikası ihraç edecek
Superonline, 300 milyon liraya kadar, halka arz edilmeksizin yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihraç etme kararı aldı.
Turkcell bağlı ortaklığı Superonline, 300 milyon TL'ye kadar TL cinsinden yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihraç edecek.
Konuya ilişkin Turkcell'den KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Superonline İletişim Hizmetleri AŞ tarafından, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; bir Varlık Kiralama Şirketi aracılığıyla 300.000.000 TL'ye kadar, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, farklı miktar ve zaman dilimlerinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihraç edilmesine karar vermiştir"