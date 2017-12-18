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Superonline, kira sertifikası ihraç edecek

Superonline, 300 milyon liraya kadar, halka arz edilmeksizin yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihraç etme kararı aldı.

Superonline, kira sertifikası ihraç edecek
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Turkcell bağlı ortaklığı Superonline, 300 milyon TL'ye kadar TL cinsinden yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihraç edecek.

Konuya ilişkin Turkcell'den KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Superonline İletişim Hizmetleri AŞ tarafından, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; bir Varlık Kiralama Şirketi aracılığıyla 300.000.000 TL'ye kadar, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, farklı miktar ve zaman dilimlerinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihraç edilmesine karar vermiştir"

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