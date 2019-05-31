Supsan, Endüstri 4.0'a yönelik projelere öncelik veriyor

31 Mayıs 2019

Binek araçlar ve ağır vasıtalar için supap üretimi yapan Supsan, bu alanda AB ülkeleri ile ABD’ye ihracatını artırmaya odaklandı. Bu yıl iç pazarın, 2018’e paralel bir seyir izleyeceği öngörüsünde bulunan Supsan Genel Müdürü Salih Alson, bu nedenle ihracata ağırlık vermeyi planladıklarını ifade etti.

Bunun yanında üst seviyede verimlilik faaliyetlerine yoğunlaşacaklarını söyleyen Alson, “Bununla birlikte dijitalleşme ve Endüstri 4.0 önümüzdeki yıl da önceliğimiz olacak ve projelerimiz devam edecek. İç pazarda otomobil fabrikaları ile yakın ilişkiler içinde olmaya devam edeceğiz. Onların projelerini de yakından takip edeceğiz” dedi.

İlk insansız hattını devreye aldı

Ar-Ge faaliyetlerinin Borusan Holding bünyesinde devam ettiği bilgisini veren Salih Alson, 2018’de başladıkları kalıp ve turbo projelerinin bulunduğunu anlattı. Bu iki proje için de Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Alson, “Bugüne kadar supap üretiyorduk. Şimdi ürünlerimize itici çubuk, eksantrik mil ve turboyu da ekledik. Ayrıca dijitalizasyon ve Endüstri 4.0’a dokunan projeler yaptık. İlk adım olarak şirketimizde robotlaşmayı başlattık ve şu an pres bölümünde robotumuz çalışıyor, kalite kontrol çalışmalarımız için de ikinci robotumuzun siparişini verdik” diye konuştu.

Yine aynı çalışmalar kapsamında Final Kalite Kontrol’de de ilk insansız hattınılarını devreye aldıkları bilgisini veren Salih Alson, böylece iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike teşkil eden alanlarda robot kullanmaya başladıklarına dikkat çekti.

Endüstri 4.0 kapsamında viral gözlüklerle tezgahlardan veri alma projelerini de hayata geçirmeyi başardıklarını belirten Alson, “12 milyonluk kapasitemiz ile Türkiye’nin ve çevre ülkelerin en büyük supap fabrikasıyız. 2018’de 26 yeni ürünü piyasaya sunduk” ifadesini kullandı. Firmalarının 1970 yılında kurulduğunu hatırlatan Alson, bugün itibarıyla Ferrari, BMW, Aston Martin ve Mercedes gibi globaldeki büyük ölçekli markalara orijinal ekipman sevkiyatı yaptıklarını belirtti.