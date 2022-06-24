Sur Yapı, devre mülkle turizme girdi

Gayrimenkul sektöründe 30 yıldan bu yana faaliyet gösteren Sur Yapı, devre mülkle turizm sektörüne girdi.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya projesiyle pazara giriş yapan şirket, satış fiyatlarını ise tapusunu haziran döneminde alanlar için 80 bin, temmuz ve ağustos döneminde alanlar için 100 bin TL olarak duyurdu. Projede 1+1 evlerin 4 kişi, 2+1 evlerin 6 kişi, 3+1 evlerin ise 8 kişi kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Tatil ve yatırım bir arada

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya projesiyle dört mevsim tatil imkanı sunduklarını belirterek, “Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan 4 kişilik 1 hafta tatil fiyatına ev alanlar, tapulu evlerinde, 5 yıldızlı otel konforunda, ömür boyu tatil imkânına kavuşacak. Sur Yapı Tatil Evleri’nden alınacak tapulu devre mülkler günden güne değer kazanarak kira getirisi potansiyeliyle tatilden para kazanma imkânı da oluşturacak.” diye konuştu.

Kullandığın kadar öde

Paylaşım ekonomisinin gelecekte yükselen bir değer olarak kendini göstereceğini belirten Elmas, “İnsanlar herhangi bir ürünü ya da hizmeti kullanmadığı zamanlarda ödemek istemiyor. Çağımızın anlayışı paylaşım, sürdürülebilirlik ve verimlilik. Yeni nesil tatil evleri, uygun fiyatlı ve kazançlı tatil sağlayan paylaşım ekonomisini kullanmasıyla öne çıkıyor. Sur Yapı Tatil Evleri’nin sakinleri kullandığı dönem içinde tükettiği hizmet kadar para ödeyecek, isteyen tatil hakkını kullanmadığı dönemde yüksek kira getirisiyle devrederek gelir sağlayacak.” dedi.

Kumsallı yüzme havuzu ve özel plajı öne çıkıyor

Sur Yapı Tatil Evleri’nin kumsallı yüzme havuzu ve Konyaaltı sahilinde kendine ait bir plajı bulunduğuna dikkat çeken Elmas, “Tesisimiz kumsallı yüzme havuzu, farklı temalardaki havuzları ve aquapark’larından çocuk havuzlarına kadar birçok ayrıcalık sunuyor. Kadınlara özel yüzme havuzlarının her biri farklı büyüklükte. Dalga havuzu, kapalı, sıcak ve soğuk su yüzme havuzu ile sonsuzluk ve zen havuzları gibi birçok aktivite alanı devre mülk alıcılarımızın tercihine sunduğumuz geniş yelpaze arasına dahil. Ayrıca Spa & Wellness imkanları, yoga, pilates, voleybol, futbol, tenis gibi spor kulübümüz var. Bisiklet parkurumuz, spor alanlarımız bulunuyor. Çocuklar için gözetmenler eşliğinde açık ve kapalı oyun alanlarımız var. Uzman gözetmenler eşliğinde eğitici ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

24 ay vade imkanı

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya tesisinin, 32 bin metrekare bir ormanlık alana komşu olduğu bilgisini veren Elmas, 1+1 evlerin 4 kişi, 2+1 evlerin 6 kişi, 3+1 evlerin ise 8 kişi kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’daki satılık devre mülkleri haziran döneminde peşin alımlarda 80 bin liradan başlayan fiyatlarla sunduklarını söyleyen Elmas, temmuz ve ağustos dönemlerinde ise peşin başlangıç fiyatının 100 bin lira olacağını açıkladı. Elmas, “Vadeli ödeme planımızda var. Bundan yararlanmak isteyenler, toplam tutarın yüzde 35’ini peşin verdikten sonra kalan tutarı vade farksız 24 eşit taksitle ödeyebiliyor.” bilgisini verdi.